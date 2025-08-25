https://crimea.ria.ru/20250825/21-ukrainskiy-bespilotnik-sbili-nochyu-v-nebe-nad-rossiey-1148960634.html
21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией
21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией - РИА Новости Крым, 25.08.2025
21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией
21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над российскими регионами, в том числе два летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2025-08-25T07:30
2025-08-25T07:30
2025-08-25T08:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над российскими регионами, в том числе два летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Семь дронов сбили над территорией Смоленской области, шесть – над Брянской областью, три– над территорией Орловской области, еще три – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву. Еще по одному дрону сбили над территорией Калужской и Тверской областей.По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.Накануне вечером семь украинских беспилотников сбили над российскими регионами , в том числе два - над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районовПереговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорийВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
