21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией

21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над российскими регионами, в том числе два летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над российскими регионами, в том числе два летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Семь дронов сбили над территорией Смоленской области, шесть – над Брянской областью, три– над территорией Орловской области, еще три – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву. Еще по одному дрону сбили над территорией Калужской и Тверской областей.По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.Накануне вечером семь украинских беспилотников сбили над российскими регионами , в том числе два - над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районовПереговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорийВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском

2025

