Рейтинг@Mail.ru
21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250825/21-ukrainskiy-bespilotnik-sbili-nochyu-v-nebe-nad-rossiey-1148960634.html
21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией
21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией - РИА Новости Крым, 25.08.2025
21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией
21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над российскими регионами, в том числе два летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T07:30
2025-08-25T08:24
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
министерство обороны рф
новости
безопасность
пво
москва
московская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75a4e862629c7cf4c8b37564415b25c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над российскими регионами, в том числе два летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Семь дронов сбили над территорией Смоленской области, шесть – над Брянской областью, три– над территорией Орловской области, еще три – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву. Еще по одному дрону сбили над территорией Калужской и Тверской областей.По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.Накануне вечером семь украинских беспилотников сбили над российскими регионами , в том числе два - над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районовПереговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорийВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
москва
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e79a9c3b9c1c9cca0a17560c9a1b9045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, новости, безопасность, пво, москва, московская область
21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией

21 украинский беспилотник сбили ночью над шестью регионами России.

07:30 25.08.2025 (обновлено: 08:24 25.08.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 21 украинский беспилотник сбили ночью в небе над российскими регионами, в том числе два летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 августа до 7.00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

Семь дронов сбили над территорией Смоленской области, шесть – над Брянской областью, три– над территорией Орловской области, еще три – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву. Еще по одному дрону сбили над территорией Калужской и Тверской областей.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.
Накануне вечером семь украинских беспилотников сбили над российскими регионами , в том числе два - над территорией Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов
Переговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорий
ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиБезопасностьПВОМоскваМосковская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров
09:37В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю
09:26Обстановка на Крымском мосту - очереди выросли с обеих сторон
09:11Четыре села в Крыму обесточены из-за аварии
09:02Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали
08:42Силовики выявили крупнейший ресурс по продаже личных данных россиян
08:29Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе
08:18Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение
08:06На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в 3,5 раза
07:49В какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты
07:3021 украинский беспилотник сбили ночью в небе над Россией
07:05Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
06:32Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
06:12Крымский мост сейчас: в очереди полторы сотни машин
06:04Над Крымом отработала ПВО
00:01Антициклон и ночные дожди: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 25 августа
22:03Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье
21:31Возвращение российских военных и ракеты ERAM для Киева – главное за день
21:07Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
Лента новостейМолния