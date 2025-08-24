Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по мосту в Херсонской области – погибли женщина и ребенок
ВСУ ударили по мосту в Херсонской области – погибли женщина и ребенок
ВСУ ударили по мосту в Херсонской области – погибли женщина и ребенок - РИА Новости Крым, 24.08.2025
ВСУ ударили по мосту в Херсонской области – погибли женщина и ребенок
11-летний ребенок и женщина погибли из-за обстрела ВСУ моста в Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T13:12
2025-08-24T13:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. 11-летний ребенок и женщина погибли из-за обстрела ВСУ моста в Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.В среду три мирных жителя погибли и один был ранен в Новой Збурьевке Херсонской области при обстрелах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ ударили по мосту в Херсонской области – погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли при обстреле ВСУ моста на трассе Мелитополь – Херсон

13:12 24.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. 11-летний ребенок и женщина погибли из-за обстрела ВСУ моста в Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Трасса Мелитополь – Херсон, Чернянский мост. В результате прилета с правого берега Днепра два человека доставлены в Каховскую ЦРБ с минно-взрывными травмами. Констатация смерти еще двоих людей. Женщина и ребенок 11 лет", – сказано в сообщении.
В среду три мирных жителя погибли и один был ранен в Новой Збурьевке Херсонской области при обстрелах ВСУ.
