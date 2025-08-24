https://crimea.ria.ru/20250824/vsu-udarili-po-mostu-v-khersonskoy-oblasti--pogibli-zhenschina-i-rebenok-1148948689.html
ВСУ ударили по мосту в Херсонской области – погибли женщина и ребенок
ВСУ ударили по мосту в Херсонской области – погибли женщина и ребенок - РИА Новости Крым, 24.08.2025
ВСУ ударили по мосту в Херсонской области – погибли женщина и ребенок
11-летний ребенок и женщина погибли из-за обстрела ВСУ моста в Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. 11-летний ребенок и женщина погибли из-за обстрела ВСУ моста в Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.В среду три мирных жителя погибли и один был ранен в Новой Збурьевке Херсонской области при обстрелах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
