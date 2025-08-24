https://crimea.ria.ru/20250824/vs-rf-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-poselok-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1148947718.html

ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области

ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 24.08.2025

ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области

Войска российской армии взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Войска российской армии взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР.В пятницу в Минобороны РФ проинформировали, что Вооруженные силы РФ освободили девять населенных пунктов за неделю.

новости сво, днепропетровская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу