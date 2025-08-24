Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 24.08.2025
ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 24.08.2025
ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
Войска российской армии взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Войска российской армии взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР.В пятницу в Минобороны РФ проинформировали, что Вооруженные силы РФ освободили девять населенных пунктов за неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Войска российской армии взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области", – сказано в сообщении.
Накануне стало известно об освобождении населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР.
В пятницу в Минобороны РФ проинформировали, что Вооруженные силы РФ освободили девять населенных пунктов за неделю.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
День Конституции Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
09:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР
 
Лента новостейМолния