ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Войска российской армии взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР.В пятницу в Минобороны РФ проинформировали, что Вооруженные силы РФ освободили девять населенных пунктов за неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:14 24.08.2025 (обновлено: 12:23 24.08.2025)