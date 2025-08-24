Рейтинг@Mail.ru
Врачи достали из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Врачи достали из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож
Врачи достали из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Врачи достали из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож
В китайском городе Куньмин врачи извлекли из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож, пишет РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post. РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В китайском городе Куньмин врачи извлекли из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож, пишет РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.По информации издания, мать девочки во время смены постельного белья случайно взмахнула простыней, в результате чего лежавший рядом нож для фруктов отлетел девочке в голову. Однако один из сотрудников больницы рассказал, что мать призналась ему в том, что подняла нож, чтобы "напугать" свою шумную дочь во время истерики, и случайно ударила девочку по голове. После произошедшего они самостоятельно пришли в больницу.Эксперт в области медицины, слова которого приводит издание, отметил, что травма не привела к немедленной смерти "из-за мягкости черепа ребенка". Он добавил, что если бы мать девочки неосторожно вытащила нож, а она безуспешно пыталась это сделать, то риск был бы огромным.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В китайском городе Куньмин врачи извлекли из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож, пишет РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.
По информации издания, мать девочки во время смены постельного белья случайно взмахнула простыней, в результате чего лежавший рядом нож для фруктов отлетел девочке в голову. Однако один из сотрудников больницы рассказал, что мать призналась ему в том, что подняла нож, чтобы "напугать" свою шумную дочь во время истерики, и случайно ударила девочку по голове. После произошедшего они самостоятельно пришли в больницу.
Эксперт в области медицины, слова которого приводит издание, отметил, что травма не привела к немедленной смерти "из-за мягкости черепа ребенка". Он добавил, что если бы мать девочки неосторожно вытащила нож, а она безуспешно пыталась это сделать, то риск был бы огромным.
Лента новостейМолния