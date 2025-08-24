https://crimea.ria.ru/20250824/vozvraschenie-rossiyskikh-voennykh-i-rakety-eram-dlya-kieva--glavnoe-za-den-1148956971.html

Возвращение российских военных и ракеты ERAM для Киева – главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Возвращение российских военных из украинского плена. Продажа для Украины более трех тысяч американских ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Заявления о принадлежности Крыма и новых регионов России. Награды для добровольцев "Барс-Крым" от Минобороны РФ. Успехи армии России в зоне спецоперации и атаки ВСУ на регионы России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Возвращение российских военных24 августа из украинского плена возвращены 146 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 146 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ – жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой, проинформировали в военном ведомстве России.Американские ракеты для КиеваВ администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые могут поступить в ВСУ через шесть недель, сообщил в воскресенье Wall Street Journal. Эти поставки нужны Трампу для шантажа, если РФ не пойдет на условия, выгодные США, считает доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Принадлежность Крыма и новых регионовВ рамках пресс-конференции по случаю так называемого Дня независимости Украины глава киевского режима ранее в воскресенье назвал ее частью Донецк, Луганск и Крым, а также заявил о якобы грядущем однажды воссоединении. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на это усомнилась в здравомыслии главы киевского режима Владимира Зеленского.Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Награды для добровольцев "Барс-Крым"Трое добровольцев крымского отряда "Барс" отмечены наградами Минобороны России, проинформировал в воскресенье оперштаб республики. Среди награжденных – боец с позывным "Султан", удостоенный медали "За отвагу", который ранее участвовал в антитеррористических операциях, а сейчас защищает страну вместе с сыном и внуком. Боец "Бодрый" награжден за службу в добровольческих подразделениях с 2022 года. А доброволец "Белка" отмечена за организацию эвакуации раненых и помощь бойцам.Успехи армии России и атаки на регионы РФВойска российской армии взяли под контроль населенный пункт Филия в Днепропетровской области, продолжили громить ВСУ на различных направлениях в зоне спецоперации. За сутки потери противника составили почти 1300 боевиков и сотни единиц техники, в том числе западного производства. Средства российской противовоздушной обороны ликвидировали 95 украинских беспилотников над 14 регионами РФ, включая Крым.В частности, десять беспилотников сбили утром над портом Усть-Луга в Ленинградской области, обломки дрона стали причиной пожара на терминале, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Также украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

