https://crimea.ria.ru/20250824/v-zdanii-tsentralnogo-detskogo-magazina-v-moskve-progremel-vzryv-1148948184.html

В здании центрального детского магазина в Москве прогремел взрыв

В здании центрального детского магазина в Москве прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 24.08.2025

В здании центрального детского магазина в Москве прогремел взрыв

Три человека пострадали при ЧП в здании центрального детского магазина на Лубянке в Москве, сообщает департамент здравоохранения Москвы. РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T12:52

2025-08-24T12:52

2025-08-24T13:03

москва

новости

происшествия

взрыв

больница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148948433_0:351:675:731_1920x0_80_0_0_549f70a223e63ade4987c222fb01f779.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при ЧП в здании центрального детского магазина на Лубянке в Москве, сообщает департамент здравоохранения Москвы.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в здании взорвался баллон для шаров, разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Движение на Лубянской площади ограничено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости, происшествия, взрыв, больница