В здании центрального детского магазина в Москве прогремел взрыв
Три человека пострадали при ЧП в здании центрального детского магазина на Лубянке в Москве, сообщает департамент здравоохранения Москвы. РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T12:52
2025-08-24T12:52
2025-08-24T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при ЧП в здании центрального детского магазина на Лубянке в Москве, сообщает департамент здравоохранения Москвы.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в здании взорвался баллон для шаров, разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Движение на Лубянской площади ограничено.
Материал дополняется
12:52 24.08.2025 (обновлено: 13:03 24.08.2025)