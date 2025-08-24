https://crimea.ria.ru/20250824/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1148548285.html

В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 24.08.2025

В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T15:02

2025-08-24T15:02

2025-08-24T15:03

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

новости севастополя

атаки всу на крым

крым

воздушная тревога в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:197:2896:1826_1920x0_80_0_0_c455cd3e3d6551cf969100dbbb2713ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, крым, воздушная тревога в севастополе