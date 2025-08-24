Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 24.08.2025
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 24.08.2025
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T15:02
2025-08-24T15:03
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
крым
воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, крым, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу

15:02 24.08.2025 (обновлено: 15:03 24.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымКрымВоздушная тревога в Севастополе
 
