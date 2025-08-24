Рейтинг@Mail.ru
В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250824/v-krymu-pokholodaet-prognoz-na-voskresene-1148778716.html
В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться полярной воздушной массой. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-24T00:01
2025-08-23T14:50
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148341995_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_035855973fa598d6219817e37d034aa1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полярной воздушной массой. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +20 до +22 градусов, днем от +26 до +28.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148341995_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_60cf5a323c62f75c57f8dea58519387b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 24.08.2025
 
© РИА Новости КрымЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полярной воздушной массой. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем 5 августа местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на южном и восточном побережье до +25, днем +31…+36 градусов, в горах +24…+29", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +20 до +22 градусов, днем от +26 до +28.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 августа
22:04В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней
21:33Освобождение сел в ДНР и смерть Кирилла Вышинского: главное за день
20:45Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
20:33Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма - погиб водитель
20:02Крымский мост сейчас - обстановка на 20 часов
19:42В Ростовской области ввели в график 31 поезд
19:25Капремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две смены
18:50Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек
18:39Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом
17:42Блогер Арсен Маркарян задержан – СК
17:33Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту "Пулково"
17:02Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы
16:43Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом
16:07В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов
15:55Последнее упокоение: в чем сложности с захоронением в Крыму
15:37Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани
15:16Вышинский олицетворял дружбу России и Украины – Азаров
15:01Групповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка
Лента новостейМолния