В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться полярной воздушной массой. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
2025-08-24T00:01
2025-08-24T00:01
2025-08-23T14:50
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полярной воздушной массой. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +20 до +22 градусов, днем от +26 до +28.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полярной воздушной массой. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем 5 августа местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на южном и восточном побережье до +25, днем +31…+36 градусов, в горах +24…+29", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +20 до +22 градусов, днем от +26 до +28.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
.
