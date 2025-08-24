Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250824/v-evpatorii-zhenschina-na-skutere-sbila-rebenka-i-skrylas-s-mesta-dtp-1148945496.html
В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП
В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП - РИА Новости Крым, 24.08.2025
В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП
В Евпатории местная жительница на электроскутере сбила шестилетнюю девочку и скрылась с места происшествия. Как сообщает пресс-служба МВД Крыма, ребенок... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T11:05
2025-08-24T11:11
евпатория
новости крыма
происшествия
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
госавтоинспекция крыма
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148945619_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_8cb114ce8f1cc7bb7b016349e09ff561.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории местная жительница на электроскутере сбила шестилетнюю девочку и скрылась с места происшествия. Как сообщает пресс-служба МВД Крыма, ребенок госпитализирован.По данным правоохранителей, авария произошла в субботу в 13:50 часов в Пляжном переулке. Электроскутер двигался со стороны Набережной Терешковой в сторону улицы Революции и сбил ребенка, который шел навстречу.Личность правонарушителя оперативно установили, им оказалась 46-летняя евпаторийка, которая в мае уже привлекалась к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования и была оштрафована на 45 тысяч рублей. Также она лишена права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.Теперь нарушительница получила еще три административных протокола – за управление транспортным средством без прав, оставление места ДТП и нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, проверка по факту происшествия взята надзорным ведомством на контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок за рулем мопеда - в Крыму произошло смертельное ДТПВ Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больницеНа Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148945619_13:0:1273:945_1920x0_80_0_0_46d1d7e72dee2918dac533e0bda0f141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе
В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП

В Евпатории женщина на скутере сбила 6-летнего ребенка и скрылась с места ДТП

11:05 24.08.2025 (обновлено: 11:11 24.08.2025)
 
© МВД КрымДТП со скутером в Евпатории
ДТП со скутером в Евпатории
© МВД Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории местная жительница на электроскутере сбила шестилетнюю девочку и скрылась с места происшествия. Как сообщает пресс-служба МВД Крыма, ребенок госпитализирован.
По данным правоохранителей, авария произошла в субботу в 13:50 часов в Пляжном переулке. Электроскутер двигался со стороны Набережной Терешковой в сторону улицы Революции и сбил ребенка, который шел навстречу.
"С места происшествия неустановленный водитель скрылся. В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу с травмами", – сообщили в МВД.
Личность правонарушителя оперативно установили, им оказалась 46-летняя евпаторийка, которая в мае уже привлекалась к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования и была оштрафована на 45 тысяч рублей. Также она лишена права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.
Теперь нарушительница получила еще три административных протокола – за управление транспортным средством без прав, оставление места ДТП и нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, проверка по факту происшествия взята надзорным ведомством на контроль.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ребенок за рулем мопеда - в Крыму произошло смертельное ДТП
В Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больнице
На Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток
 
ЕвпаторияНовости КрымаПроисшествияМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымГосавтоинспекция КрымаДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52В здании центрального детского магазина в Москве прогремел взрыв
12:39Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок
12:14ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:05Крымский мост: очередь растет с двух сторон
11:47Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом
11:32Врачи достали из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож
11:14Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах
11:05В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП
10:48Добровольцы "Барс-Крым" получили награды Минобороны
10:10Один из сталинских ударов: как освобождали столицу Молдавии
09:43Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР
09:15Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова
08:52Источник сильных взрывов: к Земле выходят центры активности Солнца
08:2095 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны
07:52США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
07:36Беспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминал
07:07Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС
07:04Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
00:01В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 августа
Лента новостейМолния