В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП
2025-08-24T11:05
2025-08-24T11:05
2025-08-24T11:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории местная жительница на электроскутере сбила шестилетнюю девочку и скрылась с места происшествия. Как сообщает пресс-служба МВД Крыма, ребенок госпитализирован.По данным правоохранителей, авария произошла в субботу в 13:50 часов в Пляжном переулке. Электроскутер двигался со стороны Набережной Терешковой в сторону улицы Революции и сбил ребенка, который шел навстречу.Личность правонарушителя оперативно установили, им оказалась 46-летняя евпаторийка, которая в мае уже привлекалась к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования и была оштрафована на 45 тысяч рублей. Также она лишена права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.Теперь нарушительница получила еще три административных протокола – за управление транспортным средством без прав, оставление места ДТП и нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, проверка по факту происшествия взята надзорным ведомством на контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок за рулем мопеда - в Крыму произошло смертельное ДТПВ Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больницеНа Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток
евпатория
В Евпатории женщина на скутере сбила 6-летнего ребенка и скрылась с места ДТП
11:05 24.08.2025 (обновлено: 11:11 24.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории местная жительница на электроскутере сбила шестилетнюю девочку и скрылась с места происшествия. Как сообщает пресс-служба МВД Крыма, ребенок госпитализирован.
По данным правоохранителей, авария произошла в субботу в 13:50 часов в Пляжном переулке. Электроскутер двигался со стороны Набережной Терешковой в сторону улицы Революции и сбил ребенка, который шел навстречу.
"С места происшествия неустановленный водитель скрылся. В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу с травмами", – сообщили в МВД.
Личность правонарушителя оперативно установили, им оказалась 46-летняя евпаторийка, которая в мае уже привлекалась к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования и была оштрафована на 45 тысяч рублей. Также она лишена права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.
Теперь нарушительница получила еще три административных протокола – за управление транспортным средством без прав, оставление места ДТП и нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, проверка по факту происшествия взята надзорным ведомством на контроль.
