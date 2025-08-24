Рейтинг@Mail.ru
Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах - РИА Новости Крым, 24.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250824/turisticheskaya-gruppa-propala-v-rayone-odnogo-iz-vulkanov-na-kurilakh-1148945906.html
Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах
Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах
Десять туристов не вышли на связь после выхода на маршрут в районе вулкана Баранского на Курилах. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа... РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Десять туристов не вышли на связь после выхода на маршрут в районе вулкана Баранского на Курилах. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.На поиски направились спасатели, полицейские, представитель администрации округа – всего шесть человек. К ним присоединятся военные гарнизоны Горное и Горячие Ключи, учточнил глава муниципалитета.8 августа на Камчатке эвакуировали шестерых туристов с подножья вулкана Крашенинникова. Люди оказались там из-за вынужденной посадки коммерческого вертолета, пилоту которого стало плохо во время полета, сообщали ранее в МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 кмЦунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводовНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы
курилы, новости, вулкан, туризм, происшествия
Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах

Туристическая группа пропала в районе вулкана Баранского на Курилах

11:14 24.08.2025
 
© РИА Новости
Панорама острова Парамушир - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости . Роман Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Десять туристов не вышли на связь после выхода на маршрут в районе вулкана Баранского на Курилах. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

"Туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС", – проинформировал Истомин.

На поиски направились спасатели, полицейские, представитель администрации округа – всего шесть человек. К ним присоединятся военные гарнизоны Горное и Горячие Ключи, учточнил глава муниципалитета.
8 августа на Камчатке эвакуировали шестерых туристов с подножья вулкана Крашенинникова. Люди оказались там из-за вынужденной посадки коммерческого вертолета, пилоту которого стало плохо во время полета, сообщали ранее в МЧС России.
