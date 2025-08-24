https://crimea.ria.ru/20250824/turisticheskaya-gruppa-propala-v-rayone-odnogo-iz-vulkanov-na-kurilakh-1148945906.html

Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах

Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах

Десять туристов не вышли на связь после выхода на маршрут в районе вулкана Баранского на Курилах. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа... РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T11:14

2025-08-24T11:14

2025-08-24T11:14

курилы

новости

вулкан

туризм

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Десять туристов не вышли на связь после выхода на маршрут в районе вулкана Баранского на Курилах. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.На поиски направились спасатели, полицейские, представитель администрации округа – всего шесть человек. К ним присоединятся военные гарнизоны Горное и Горячие Ключи, учточнил глава муниципалитета.8 августа на Камчатке эвакуировали шестерых туристов с подножья вулкана Крашенинникова. Люди оказались там из-за вынужденной посадки коммерческого вертолета, пилоту которого стало плохо во время полета, сообщали ранее в МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 кмЦунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводовНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы

курилы

2025

Новости

