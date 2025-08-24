https://crimea.ria.ru/20250824/pozhar-pod-simferopolem-potushili-1148958066.html
Пожар под Симферополем потушили
2025-08-24T18:57
2025-08-24T18:57
2025-08-24T19:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма полностью потушили очередной природный пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Возгорание сухой растительности произошло в селе Школьное днем в воскресенье. Первоначально огонь охватит три гектара, позже площадь возгорания увеличилась до 250 гектаров.Для тушения пожара привлекалась аэромобильная группировка крымского главка ведомства. Пожар тушили порядка 140 человек и 25 единиц техники.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности. С 24 по 28 августа в Крыму сохраняетсятся чрезвычайная пожарная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в КрымуБольше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала годаВ Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
