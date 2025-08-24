Рейтинг@Mail.ru
Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
Два человека пострадали в столкновении Porsche с мотоциклом на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении Porsche с мотоциклом на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.По данным правоохранителей, авария произошла в воскресенье в 19 часов на 72 километре автодороги. 26-летний водитель Porsche при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki под управлением 31-летнего водителя.Сейчас госавтоинспекторы регулирубт движение на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.
Новости
Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем

В столкновении Porsche с мотоциклом на трассе Ялта – Севастополь пострадали двое

21:07 24.08.2025 (обновлено: 21:10 24.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении Porsche с мотоциклом на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.
По данным правоохранителей, авария произошла в воскресенье в 19 часов на 72 километре автодороги. 26-летний водитель Porsche при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki под управлением 31-летнего водителя.
"В результате дорожной аварии мотоциклист и его 38-летняя пассажирка получила телесные повреждения", – проинформировали в полиции.
Сейчас госавтоинспекторы регулирубт движение на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.
