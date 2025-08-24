https://crimea.ria.ru/20250824/porsche-vletel-v-mototsikl-pod-sevastopolem-1148959302.html
Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
Два человека пострадали в столкновении Porsche с мотоциклом на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T21:07
2025-08-24T21:07
2025-08-24T21:10
полиция севастополя
новости севастополя
происшествия
дтп в крыму и севастополе
мототранспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148959435_0:8:1706:967_1920x0_80_0_0_25cf4891f0b2c85ba5f6a2fd40676a23.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении Porsche с мотоциклом на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.По данным правоохранителей, авария произошла в воскресенье в 19 часов на 72 километре автодороги. 26-летний водитель Porsche при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki под управлением 31-летнего водителя.Сейчас госавтоинспекторы регулирубт движение на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районеВ Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТПТри человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148959435_202:0:1502:975_1920x0_80_0_0_e5f27eae41dde6ef0a760eb0ee4c2022.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полиция севастополя, новости севастополя, происшествия, дтп в крыму и севастополе, мототранспорт
Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
В столкновении Porsche с мотоциклом на трассе Ялта – Севастополь пострадали двое
21:07 24.08.2025 (обновлено: 21:10 24.08.2025)