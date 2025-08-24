https://crimea.ria.ru/20250824/porsche-vletel-v-mototsikl-pod-sevastopolem-1148959302.html

Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем

Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем

Два человека пострадали в столкновении Porsche с мотоциклом на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T21:07

2025-08-24T21:07

2025-08-24T21:10

полиция севастополя

новости севастополя

происшествия

дтп в крыму и севастополе

мототранспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148959435_0:8:1706:967_1920x0_80_0_0_25cf4891f0b2c85ba5f6a2fd40676a23.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении Porsche с мотоциклом на дороге Ялта – Севастополь, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.По данным правоохранителей, авария произошла в воскресенье в 19 часов на 72 километре автодороги. 26-летний водитель Porsche при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki под управлением 31-летнего водителя.Сейчас госавтоинспекторы регулирубт движение на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районеВ Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТПТри человека погибли в лобовом ДТП на Кубани

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полиция севастополя, новости севастополя, происшествия, дтп в крыму и севастополе, мототранспорт