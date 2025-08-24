https://crimea.ria.ru/20250824/popytka-vzorvat-krymskiy-most-i-vstrecha-trampa-s-zelenskim-top-nedeli-1148915218.html

Попытка взорвать Крымский мост и встреча Трампа с Зеленским: топ недели

Попытка взорвать Крымский мост и встреча Трампа с Зеленским: топ недели - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Попытка взорвать Крымский мост и встреча Трампа с Зеленским: топ недели

Попытка украинских спецслужб взорвать Крымский мост и неудавшаяся диверсия ВСУ в акватории Черного моря. Встреча президента США Дональда Трампа и главы... 24.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Попытка украинских спецслужб взорвать Крымский мост и неудавшаяся диверсия ВСУ в акватории Черного моря. Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Трамп посоветовал Зеленскому отказаться от идеи возврата Крыма. Дефицит бензина и ограничения в работе мобильного интернета в Крыму. Прогноз погоды для полуострова на конец лета и сентябрь.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели читайте в подборке РИА Новости Крым.Попытки терактов и диверсий в КрымуФедеральная служба безопасности РФ сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Автомашина с самодельным взрывным устройством пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия – Алания и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного перевозчика. Впоследствии автомашину с бомбой предстояло передать другому водителю – он должен был выехать на ней на полуостров через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную".В ночь на среду российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону мыса Тарханкут в Крыму.Встреча Трампа и ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта.После этого Трамп и Зеленский встретились с европейскими лидерами. На этой встрече глава киевского режима заявил, что территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров во время трехсторонней встречи и отметил, что США подают сигналы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.После встречи Зеленский на брифинге заявил, что детали по гарантиям безопасности будут формализованы на бумаге в течение 10 дней.Совет Зеленскому отказаться от идеи возврата КрымаЗеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО, заявил Дональд Трамп.В ответ на совет американского президента глава киевского режима заявил, что Украину "заставили" отдать Крым" в 2014 году и посетовал, что "не следовало от него отказываться".Также на этой неделе Трамп в интервью журналисту Марку Левину восхитился красотой Крыма, при этом дважды оговорился, что полуостров находится в океане, а также значительно преувеличил размеры этого российского региона, сравнив его территорию с Техасом.Бензин и интернет в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе проинформировал крымчан о ситуации с обеспеченностью бензином и ограничениях мобильного интернета, введенных ранее в целях безопасности. По его словам, ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в республике может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами.Что касается мобильного интернета, сейчас разрабатывается новый алгоритм ограничения, при котором время его отключения будет минимизировано. Это произойдет в течение ближайшей недели.Прогноз погоды для Крыма на сентябрьКонец лета и весь сентябрь в Крыму обещают быть жаркими и засушливыми. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В целом температура воздуха будет на два градуса теплее климатической нормы, морской воды – на уровне 25 -26 градусов, что поспособствует продолжению курортного сезона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

