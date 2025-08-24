https://crimea.ria.ru/20250824/odin-iz-stalinskikh-udarov-kak-osvobozhdali-stolitsu-moldavii-1148937773.html

Один из сталинских ударов: как освобождали столицу Молдавии

Один из сталинских ударов: как освобождали столицу Молдавии - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Один из сталинских ударов: как освобождали столицу Молдавии

24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Федора Толбухина в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили Кишинев –... РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T10:10

2025-08-24T10:10

2025-08-24T09:41

инфографика

история

молдавия

кишинев

великая отечественная война

память

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148943871_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_c0c80f1b393664806186164d2748124a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. 24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Федора Толбухина в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили Кишинев – столицу Молдавской ССР. Как это было – смотрите в инфографике РИА Новости Крым.Ясско-Кишиневская операция – одна из наиболее крупных и выдающихся по своему стратегическому и военно-политическому значению операций Великой Отечественной войны. Она входит в число знаменитых "десяти сталинских ударов". Операция характеризовалась искусным выбором направлений главных ударов фронтов, высоким темпом наступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной группировки противника, тесным взаимодействием всех видов войск.Для проведения операции советское командование привлекло 1,25 млн человек, 16 тысяч орудий и минометов, 1870 танков и САУ и 2200 боевых самолетов. Им противостояли немецкие и румынские соединения (группа армий "Южная Украина") общей численностью 900 тысяч человек, имевшие в распоряжении 7,6 тысячи орудий и минометов, свыше 400 танков и штурмовых орудий, 810 самолетов.Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа 1944 года с мощного удара советской артиллерии, который практически полностью уничтожил первую линию обороны противника. Части 2-го Украинского и 3-го Украинского фронтов при поддержке авиации перешли в наступление с Кицканского плацдарма и из района западнее Ясс.Ударные группировки 2-го Украинского фронта прорвали главную и вторую полосы обороны. К исходу 21 августа советские войска расширили прорыв до 65 километров по фронту и до 40 километров в глубину и, преодолев все три оборонительные полосы, овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос,В ночь на 22 августа моряки Дунайской военной флотилии совместно с десантной группой 46-й армии успешно форсировали Днестровский лиман, освободили город Аккерман и начали развивать наступление в юго-западном направлении.23 августа силы 2-го Украинского фронта вышли в район Хуши, а соединения 3-го Украинского фронта – к переправам на реке Прут в районе Леушени и Леово. В оперативное окружение попали 18 дивизий кишиневской группировки противника. 46-я армия 3-го Украинского фронта оттеснила войска 3-й румынской армии к Черному морю и она 24 августа прекратила сопротивление.Противник потерпел крупное поражение и 24 августа 1944 года советские войска очистили Кишинев от оккупантов.Ясско-Кишиневская операция завершилась освобождением Молдавской ССР и полным разгромом южного крыла германского фронта. Всего были разбиты 22 немецкие дивизии, разгромлены почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте. Германия и Румыния потеряли 135 тысяч человек убитыми и пленными и более 208 тысяч пленными. При этом Красная армия потеряла погибшими и пропавшими без вести 13 тысяч бойцов.В результате операции Румыния вышла из войны на стороне Германии и перешла на сторону Антигитлеровской коалиции, а советские войска вышли к границам Болгарии, Югославии и Венгрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

молдавия

кишинев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, молдавия, кишинев, великая отечественная война, память, видео