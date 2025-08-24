Рейтинг@Mail.ru
Новый штамм коронавируса "стратус" – как не заразиться
https://crimea.ria.ru/20250824/novyy-shtamm-koronavirusa-stratus--kak-ne-zarazitsya-1148946724.html
Новый штамм коронавируса "стратус" – как не заразиться
Новый штамм коронавируса "стратус" – как не заразиться - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Новый штамм коронавируса "стратус" – как не заразиться
Сократить риски заражения новым штаммом коронавируса "стратус" поможет распорядок дня. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T17:47
2025-08-24T17:47
совет эксперта
здоровье
здравоохранение в россии
геннадий онищенко
коронавирус
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140197429_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fe5bce2a0abd022b626c7adb269a4357.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сократить риски заражения новым штаммом коронавируса "стратус" поможет распорядок дня. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости

Еще одно важное правило, по словам академика, – соблюдение режим сна и правильное питание. Также следует исключить нервные перевозбуждения, не стоит тревожиться и тем более паниковать.

Штамм XFG "стратус" рекомбинантный: он состоит из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2 и является "потомком" штамма "омикрон". Впервые его зафиксировали в январе. Эксперты предупреждают, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.

В мае в России выявляли случая заболевания очередным геновариантом коронавируса, сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Еженедельные сводки о заболеваемости COVID-19 Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прекратил публиковать в марте текущего года. Из-за мутации вирус COVID-19 стал сезонным заболеванием, болезнь перестала вызывать тяжелые осложнения, пояснял директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140197429_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_397b496d60d151bbd0380ed697b44b8a.jpg
1920
1920
true
совет эксперта, здоровье, здравоохранение в россии, геннадий онищенко, коронавирус
Новый штамм коронавируса "стратус" – как не заразиться

Риск заражения новым штаммом коронавируса "стратус" может снизить режим дня и здоровая еда

17:47 24.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сократить риски заражения новым штаммом коронавируса "стратус" поможет распорядок дня. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости
"Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел", – цитирует агентство фрагмент беседы Онищенко с "АиФ".
Еще одно важное правило, по словам академика, – соблюдение режим сна и правильное питание. Также следует исключить нервные перевозбуждения, не стоит тревожиться и тем более паниковать.
Штамм XFG "стратус" рекомбинантный: он состоит из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2 и является "потомком" штамма "омикрон". Впервые его зафиксировали в январе. Эксперты предупреждают, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.
В мае в России выявляли случая заболевания очередным геновариантом коронавируса, сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Еженедельные сводки о заболеваемости COVID-19 Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прекратил публиковать в марте текущего года. Из-за мутации вирус COVID-19 стал сезонным заболеванием, болезнь перестала вызывать тяжелые осложнения, пояснял директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
