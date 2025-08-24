https://crimea.ria.ru/20250824/novyy-shtamm-koronavirusa-stratus--kak-ne-zarazitsya-1148946724.html

Новый штамм коронавируса "стратус" – как не заразиться

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сократить риски заражения новым штаммом коронавируса "стратус" поможет распорядок дня. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет РИА НовостиЕще одно важное правило, по словам академика, – соблюдение режим сна и правильное питание. Также следует исключить нервные перевозбуждения, не стоит тревожиться и тем более паниковать.Штамм XFG "стратус" рекомбинантный: он состоит из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2 и является "потомком" штамма "омикрон". Впервые его зафиксировали в январе. Эксперты предупреждают, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.В мае в России выявляли случая заболевания очередным геновариантом коронавируса, сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Еженедельные сводки о заболеваемости COVID-19 Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прекратил публиковать в марте текущего года. Из-за мутации вирус COVID-19 стал сезонным заболеванием, болезнь перестала вызывать тяжелые осложнения, пояснял директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гинцбург: "Спутник V" перестал защищать от коронавирусаКогда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразнымВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент COVID перестает быть заразен

