https://crimea.ria.ru/20250824/novosti-svo-armiya-rossii-za-sutki-unichtozhila-pochti-1300-boevikov-kieva-1148948853.html

Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1300 боевиков Киева

Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1300 боевиков Киева - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1300 боевиков Киева

Подразделения группировок российских войск продолжают громить ВСУ на различных направлениях в зоне спецоперации. За сутки потери противника составили почти 1300 РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T13:33

2025-08-24T13:33

2025-08-24T13:33

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск продолжают громить ВСУ на различных направлениях в зоне спецоперации. За сутки потери противника составили почти 1300 боевиков и сотни единиц техники, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах шести населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах двух населенных пунктов Харьковской области.ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и ДНР.Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станция контрбатарейной борьбы и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах пяти населенных пунктов ДНР.Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах пяти населенных пунктов ДНР.Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах двух населенных пунктов ДНР.ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Потери противника составили до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 146 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250824/vs-rf-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-poselok-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1148947718.html

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу