https://crimea.ria.ru/20250824/krymskiy-most-rastet-ochered-na-vyezde-s-poluostrova-1148944179.html

Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова

Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова

Перед пунктами досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова в очереди стоят 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T09:15

2025-08-24T09:15

2025-08-24T09:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139555300_0:291:3122:2047_1920x0_80_0_0_fd020c29c4557e4cb6de539e5406c60d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова в очереди стоят 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее и в течение ночи с обеих сторон транспортного перехода затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.Со стороны Тамани проезд по-прежнему свободен.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Альтернативный путь с материка на полуостров – сухопутный коридор через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту