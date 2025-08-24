Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250824/krymskiy-most-rastet-ochered-na-vyezde-s-poluostrova-1148944179.html
Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова
Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова
Перед пунктами досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова в очереди стоят 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T09:15
2025-08-24T09:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139555300_0:291:3122:2047_1920x0_80_0_0_fd020c29c4557e4cb6de539e5406c60d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова в очереди стоят 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее и в течение ночи с обеих сторон транспортного перехода затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.Со стороны Тамани проезд по-прежнему свободен.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Альтернативный путь с материка на полуостров – сухопутный коридор через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139555300_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c83f3f10885ffe8a9f86f3f1cf22e59b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова

Крымский мост – на выезде с полуострова проезда ждут 190 автомобилей

09:15 24.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова в очереди стоят 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Двумя часами ранее и в течение ночи с обеих сторон транспортного перехода затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
Со стороны Тамани проезд по-прежнему свободен.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Альтернативный путь с материка на полуостров – сухопутный коридор через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Один из сталинских ударов: как освобождали столицу Молдавии
09:43Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР
09:15Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова
08:52Источник сильных взрывов: к Земле выходят центры активности Солнца
08:2095 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны
07:52США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
07:36Беспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминал
07:07Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС
07:04Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
00:01В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 августа
22:04В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней
21:33Освобождение сел в ДНР и смерть Кирилла Вышинского: главное за день
20:45Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
20:33Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма - погиб водитель
20:02Крымский мост сейчас - обстановка на 20 часов
19:42В Ростовской области ввели в график 31 поезд
19:25Капремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две смены
18:50Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек
18:39Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом
Лента новостейМолния