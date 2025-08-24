Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
Перед пунктами досмотра у Крымского моста утром в воскресенье очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста утром в воскресенье очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Также водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста утром в воскресенье очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 7 утра воскресенья.

До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Также водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
