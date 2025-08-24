https://crimea.ria.ru/20250824/kinematografistam-kompensiruyut-traty-na-semki-v-krymu-1148915044.html
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
Министерством культуры Крыма ведется работа по возобновлению в 2025 году системы рибейтов (возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов)... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T20:48
2025-08-24T20:48
2025-08-24T20:48
Как в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора Крымского киноконцертного объединения, член Союза кинематографистов России Елена Куценко, процесс это сложный юридически и законодательно.По словам Куценко, для того чтобы участвовать в программе рибейтов, кинопроизводителям необходимо иметь все нужные чеки, подтверждающие, что съемочный процесс велся в Крыму. Отбор победителей программы ведется на конкурсной основе."Это бонус за то, что работали именно в Крыму и популяризировали полуостров: или Крым на экране был, или участники были из Крыма, будь то артисты ведущие или массовых сцен, или это проживание участников киногруппы на территории гостиничных комплексов в республике и прочее – очень много разных позиций", – объяснила заместитель директора Крымского киноконцертного объединения.В Крыму прошли съемки документально-художественного фильма "Матрос Василий Бабушкин". Картина рассказывает о вятском силаче, герое русско-японской войны, которого называли вторым Поддубным. Эпизоды снимались в Керчи, Севастополе и Большой Ялте.
Новости
кино, культура, общество, новости крыма
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
Министерство культуры Крыма компенсирует киногруппам затраты на съемки в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Министерством культуры Крыма ведется работа по возобновлению в 2025 году системы рибейтов (возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов). На эти цели в бюджете Республики Крым предусмотрено 5 миллионов рублей.
Как в эфире радио "Спутник в Крыму
" рассказала заместитель директора Крымского киноконцертного объединения, член Союза кинематографистов России Елена Куценко, процесс это сложный юридически и законодательно.
"Для того, чтобы привлекать кинодеятелей, наш бюджет возвращает часть затраченных денег. Мы надеемся, что в этом году сможем еще раз пригласить те студии, которые сняли здесь фильмы в последние несколько лет, для участи в этой программе", – сказала гостья эфира.
По словам Куценко, для того чтобы участвовать в программе рибейтов, кинопроизводителям необходимо иметь все нужные чеки, подтверждающие, что съемочный процесс велся в Крыму. Отбор победителей программы ведется на конкурсной основе.
"Это бонус за то, что работали именно в Крыму и популяризировали полуостров: или Крым на экране был, или участники были из Крыма, будь то артисты ведущие или массовых сцен, или это проживание участников киногруппы на территории гостиничных комплексов в республике и прочее – очень много разных позиций", – объяснила заместитель директора Крымского киноконцертного объединения.
В Крыму прошли съемки документально-художественного фильма "Матрос Василий Бабушкин"
. Картина рассказывает о вятском силаче, герое русско-японской войны, которого называли вторым Поддубным. Эпизоды снимались в Керчи, Севастополе и Большой Ялте.
