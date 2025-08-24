https://crimea.ria.ru/20250824/kinematografistam-kompensiruyut-traty-na-semki-v-krymu-1148915044.html

Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму

Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму

Министерством культуры Крыма ведется работа по возобновлению в 2025 году системы рибейтов (возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов)... РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T20:48

2025-08-24T20:48

2025-08-24T20:48

кино

радио "спутник в крыму"

культура

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110052/10/1100521070_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_8739604e4cbb425327811045f63e4e06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Министерством культуры Крыма ведется работа по возобновлению в 2025 году системы рибейтов (возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов). На эти цели в бюджете Республики Крым предусмотрено 5 миллионов рублей.Как в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора Крымского киноконцертного объединения, член Союза кинематографистов России Елена Куценко, процесс это сложный юридически и законодательно.По словам Куценко, для того чтобы участвовать в программе рибейтов, кинопроизводителям необходимо иметь все нужные чеки, подтверждающие, что съемочный процесс велся в Крыму. Отбор победителей программы ведется на конкурсной основе."Это бонус за то, что работали именно в Крыму и популяризировали полуостров: или Крым на экране был, или участники были из Крыма, будь то артисты ведущие или массовых сцен, или это проживание участников киногруппы на территории гостиничных комплексов в республике и прочее – очень много разных позиций", – объяснила заместитель директора Крымского киноконцертного объединения.В Крыму прошли съемки документально-художественного фильма "Матрос Василий Бабушкин". Картина рассказывает о вятском силаче, герое русско-японской войны, которого называли вторым Поддубным. Эпизоды снимались в Керчи, Севастополе и Большой Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и киноВ Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино, культура, общество, новости крыма