Рейтинг@Mail.ru
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250824/kinematografistam-kompensiruyut-traty-na-semki-v-krymu-1148915044.html
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
Министерством культуры Крыма ведется работа по возобновлению в 2025 году системы рибейтов (возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов)... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T20:48
2025-08-24T20:48
кино
радио "спутник в крыму"
культура
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110052/10/1100521070_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_8739604e4cbb425327811045f63e4e06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Министерством культуры Крыма ведется работа по возобновлению в 2025 году системы рибейтов (возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов). На эти цели в бюджете Республики Крым предусмотрено 5 миллионов рублей.Как в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора Крымского киноконцертного объединения, член Союза кинематографистов России Елена Куценко, процесс это сложный юридически и законодательно.По словам Куценко, для того чтобы участвовать в программе рибейтов, кинопроизводителям необходимо иметь все нужные чеки, подтверждающие, что съемочный процесс велся в Крыму. Отбор победителей программы ведется на конкурсной основе."Это бонус за то, что работали именно в Крыму и популяризировали полуостров: или Крым на экране был, или участники были из Крыма, будь то артисты ведущие или массовых сцен, или это проживание участников киногруппы на территории гостиничных комплексов в республике и прочее – очень много разных позиций", – объяснила заместитель директора Крымского киноконцертного объединения.В Крыму прошли съемки документально-художественного фильма "Матрос Василий Бабушкин". Картина рассказывает о вятском силаче, герое русско-японской войны, которого называли вторым Поддубным. Эпизоды снимались в Керчи, Севастополе и Большой Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и киноВ Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110052/10/1100521070_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb3ab4dbaa03a8b70d4df9603209c8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино, культура, общество, новости крыма
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму

Министерство культуры Крыма компенсирует киногруппам затраты на съемки в Крыму

20:48 24.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСъемки фильма
Съемки фильма - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Министерством культуры Крыма ведется работа по возобновлению в 2025 году системы рибейтов (возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов). На эти цели в бюджете Республики Крым предусмотрено 5 миллионов рублей.
Как в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора Крымского киноконцертного объединения, член Союза кинематографистов России Елена Куценко, процесс это сложный юридически и законодательно.

"Для того, чтобы привлекать кинодеятелей, наш бюджет возвращает часть затраченных денег. Мы надеемся, что в этом году сможем еще раз пригласить те студии, которые сняли здесь фильмы в последние несколько лет, для участи в этой программе", – сказала гостья эфира.

По словам Куценко, для того чтобы участвовать в программе рибейтов, кинопроизводителям необходимо иметь все нужные чеки, подтверждающие, что съемочный процесс велся в Крыму. Отбор победителей программы ведется на конкурсной основе.
"Это бонус за то, что работали именно в Крыму и популяризировали полуостров: или Крым на экране был, или участники были из Крыма, будь то артисты ведущие или массовых сцен, или это проживание участников киногруппы на территории гостиничных комплексов в республике и прочее – очень много разных позиций", – объяснила заместитель директора Крымского киноконцертного объединения.
В Крыму прошли съемки документально-художественного фильма "Матрос Василий Бабушкин". Картина рассказывает о вятском силаче, герое русско-японской войны, которого называли вторым Поддубным. Эпизоды снимались в Керчи, Севастополе и Большой Ялте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино
В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны
"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
 
Радио "Спутник в Крыму"КиноКультураОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Возвращение российских военных и ракеты ERAM для Киева – главное за день
21:07Porsche влетел в мотоцикл под Севастополем
20:48Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
20:28Как правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта
20:11Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС
19:56Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий
19:34Всем шампанского: Лев Голицын и его крымский Парадиз
19:10Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов
18:57Пожар под Симферополем потушили
18:31Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень"
18:10Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
17:47Новый штамм коронавируса "стратус" – как не заразиться
17:30Лавров назвал условие существования Украины
17:07Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница
16:54Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день
16:43Попытка взорвать Крымский мост и встреча Трампа с Зеленским: топ недели
16:27Площадь пожара под Симферополем выросла до 250 гектаров
16:09Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму
15:40Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
15:10Крымский мост открыт
Лента новостейМолния