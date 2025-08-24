https://crimea.ria.ru/20250824/kakoy-segodnya-prazdnik-24-avgusta-1130884450.html

Какой сегодня праздник: 24 августа

Какой сегодня праздник: 24 августа - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Какой сегодня праздник: 24 августа

В этот день во всем мире отмечают День странной музыки и день рождения чипсов, а в Крыму День виноградарства и виноделия. В этот день случилось легендарное...

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День странной музыки и день рождения чипсов, а в Крыму День виноградарства и виноделия. В этот день случилось легендарное извержение Везувия, а в России отменили телесные наказания. Также 24 августа родились основоположник российского виноделия Лев Голицын, культовый бразильский писатель Пауло Коэльо и знаменитый британский комик Стивен Фрай.Что празднуют в миреВ этом году на 24 августа выпал День виноградарства и виноделия в Республике Крым. Ежегодно на полуострове собирается около 80 тонн солнечной ягоды. Кстати, винами Крыма восхищаются знающие в них толк французы Пьер Ришар и Жерар Депардье.24 августа отмечается Международный день странной музыки (International Strange Music Day) или День необычной музыки, который был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году. Патрик – автор весьма оригинальных произведений, представляющих смешение самых разных стилей. Из-за этого ни одна из существующих студий не соглашалась с ним сотрудничать. Но Гранд не расстроился, а основал собственный лейбл под названием Strange Music. А заодно придумал праздник, который прижился среди меломанов всего мира.24 августа считается "Днем рождения" картофельных чипсов. Изобретателем чипсов является американский шеф-повар Джордж Крам из городка Саратога-Спрингс. В 1853 году один из посетителей кафе отказался есть приготовленную Крамом жареную картошку, утверждая, что она просто сырая. Тогда находчивый повар быстро обжарил картофель на сковороде, сильно его истончив. Клиент с удовольствием съел хрустящую новинку, тем самым обеспечив повару славу первопроходца в новом направлении приготовления картофеля. Ароматные и сытные "картофельные стружки" или "Saratoga chips" не только прославили повара, но и позволили собрать капитал, необходимый для открытия собственного заведения.Еще сегодня можно отметить День падающей звезды, День консервного ножа, День бургера. Именины у Александра, Василия, Максима, Феодора, Макара, Марии.Знаменательные событияВ 79 году нашей эры на юге Италии произошло извержение вулкана Везувий. В результате были уничтожены древнеримские города Помпеи, Стабии и Геркуланум. Первые два были засыпаны вулканическим пеплом толщиной до 8 метров, третий – грязевыми потоками из-за дождя, сопровождавшего извержение. Катастрофу описали древнеримские авторы, но долгое время она считалась легендарным событием, пока не была подтверждена в результате археологических раскопок. Последнее историческое извержение Везувия произошло в 1944 году.В 1904 году российский император Николай II своим манифестом отменил телесные наказания для крестьян, малолетних ремесленников и корабельных служителей. Волостные суды с этого дня не могли приговаривать виновников к наказанию розгами. Кроме того, чуть ранее были отменены и розги на каторге и в армии. Единственное место, где они применялись после 1904 года, да и то в незначительных масштабах, – тюрьмы. Женщин, стариков (старше 60 лет) и больных пороть запрещалось при любых обстоятельствах.В 1937 году советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы – с высоты более 11 километров. Когда Кайтанов совершал прыжок из самолета, температура за бортом составляла минус 47 градусов по Цельсию. Когда до земли оставалось не более километра, парашютист увидел потенциальную площадку приземления – неровную, болотистую, с глубокими ямами, поросшими кустарником, и принял решение открыть второй парашют. Подхваченный встречной струей воздуха, купол раскрывается, часть строп задевает кислородный прибор. Масса шелка, путаясь со стропами основного парашюта, уменьшает его в размерах. Скорость падения начинает расти. Кайтанов вспоминает, что у него в кармане имеется перочинный нож, вытаскивает его и перерезает стропы запасного парашюта. Купол основного едва успевает немного затормозить. Летчик приземлился успешно, но отморозил руку из-за потерянной во время прыжка перчатки.В 1981 году вынесен приговор Марку Дэвиду Чепмену – убийце лидера The Beatles Джона Леннона. 24 августа суд приговорил Чепмена к пожизненному заключению с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет. Чепмен отбывал наказание в тюрьме строгого режима "Аттика" в городе Буффало (штат Нью-Йорк). В 2012 году стало известно, что его перевели в другую тюрьму строгого режима — Wende, расположенную в округе Эри (Нью-Йорк).Кто родилсяВ 1845 году родился Лев Голицын – основатель виноделия в России, создатель русского шампанского, винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо. Все началось в небольшом хозяйстве под Феодосией, где князь высадил два сорта винограда – Саперави и Мурведер, потом выкупил урочище Парадиз под Судаком, переименовал его в Новый Свет, заложил питомник на 20 гектарах и стал культивировать уже до 500 сортов винограда.Свой 78-й день рождения отмечает бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо. Он опубликовал в общей сложности более 20 книг, в России прославился после "Алхимика", долго остававшегося в первой десятке бестселлеров. Общий тираж книг Коэльо на всех языках превышает 300 миллионов.В 1957 году родился знаменитый британский актер, писатель и драматург Стивен Фрай. Известен по ролям в британских комедийных телесериалах "Черная Гадюка", "Дживс и Вустер" и других. Широко известен по главной роли в фильме "Уайльд". Фрай номинировался на "Золотой глобус", фильмы с его участием получали премии "Оскар", а книги становились бестселлерами. Стивен Фрай в Великобритании почитаем как человек, сумевший сделать себя носителем эталонного английского духа. Он отличается уникальным, необыкновенно изысканным классическим английским выговором и считается носителем безупречного английского языка.В 1958 году родился американский актер, сценарист и режиссер Стив Гуттенберг. Стал известным в 1980-х, после серии главных ролей в фильмах "Полицейская академия", "Кокон", "Трое мужчин и маленькая леди", "Короткое замыкание". Гуттенберг имеет именную звезду на аллее славы в Голливуде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

