Источник сильных взрывов: к Земле выходят центры активности Солнца

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. К Земле выходят центры активности Солнца, ответственные за недавние взрывы – ожидается значительный рост числа вспышек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.В настоящее время из-за края солнечного диска пока показались вершины магнитных петель, которые поднимаются над поверхностью Солнца на высоту в 100-200 тысяч километров. Группы солнечных пятен, из которых "растут" петли, все еще скрыты за горизонтом, пока их размеры и сохраняющиеся в них запасы энергии неизвестны, рассказали в Лаборатории.За последние дни в данных областях Солнца регистрировалась исключительно сильная активность. В результате произошедших здесь взрывов 20 и 21 августа в космос ушло не менее трех крупных протуберанцев и выбросов плазмы, во всех случаях, однако, направленных мимо Земли в сторону планеты Марс, рассказали ученые.И объяснили, что по мере продвижения активных областей к линии Солнце – Земля связанные с ними риски начнут быстро увеличиваться, а к концу следующей недели станут максимальными – пока непонятно, сохранятся ли здесь к тому времени запасы энергии или будут растрачены в более ранних взрывах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиЧерез сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории

