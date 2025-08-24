Рейтинг@Mail.ru
Источник сильных взрывов: к Земле выходят центры активности Солнца - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Источник сильных взрывов: к Земле выходят центры активности Солнца
Источник сильных взрывов: к Земле выходят центры активности Солнца - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Источник сильных взрывов: к Земле выходят центры активности Солнца
К Земле выходят центры активности Солнца, ответственные за недавние взрывы – ожидается значительный рост числа вспышек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. К Земле выходят центры активности Солнца, ответственные за недавние взрывы – ожидается значительный рост числа вспышек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.В настоящее время из-за края солнечного диска пока показались вершины магнитных петель, которые поднимаются над поверхностью Солнца на высоту в 100-200 тысяч километров. Группы солнечных пятен, из которых "растут" петли, все еще скрыты за горизонтом, пока их размеры и сохраняющиеся в них запасы энергии неизвестны, рассказали в Лаборатории.За последние дни в данных областях Солнца регистрировалась исключительно сильная активность. В результате произошедших здесь взрывов 20 и 21 августа в космос ушло не менее трех крупных протуберанцев и выбросов плазмы, во всех случаях, однако, направленных мимо Земли в сторону планеты Марс, рассказали ученые.И объяснили, что по мере продвижения активных областей к линии Солнце – Земля связанные с ними риски начнут быстро увеличиваться, а к концу следующей недели станут максимальными – пока непонятно, сохранятся ли здесь к тому времени запасы энергии или будут растрачены в более ранних взрывах.
Источник сильных взрывов: к Земле выходят центры активности Солнца

08:52 24.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. К Земле выходят центры активности Солнца, ответственные за недавние взрывы – ожидается значительный рост числа вспышек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Крупные активные области и группы пятен, ставшие источником недавних сильных взрывов на обратной стороне Солнца, выходят из-за горизонта на видимую с Земли сторону", – сказано в сообщении.
В настоящее время из-за края солнечного диска пока показались вершины магнитных петель, которые поднимаются над поверхностью Солнца на высоту в 100-200 тысяч километров. Группы солнечных пятен, из которых "растут" петли, все еще скрыты за горизонтом, пока их размеры и сохраняющиеся в них запасы энергии неизвестны, рассказали в Лаборатории.
За последние дни в данных областях Солнца регистрировалась исключительно сильная активность. В результате произошедших здесь взрывов 20 и 21 августа в космос ушло не менее трех крупных протуберанцев и выбросов плазмы, во всех случаях, однако, направленных мимо Земли в сторону планеты Марс, рассказали ученые.
И объяснили, что по мере продвижения активных областей к линии Солнце – Земля связанные с ними риски начнут быстро увеличиваться, а к концу следующей недели станут максимальными – пока непонятно, сохранятся ли здесь к тому времени запасы энергии или будут растрачены в более ранних взрывах.
"Риски сильных вспышек на ближайшие дни выставлены на одни из самых высоких за это лето уровней. Через несколько дней можно будет подвести промежуточные итоги, сколько и чего из этого досталось Земле", – подытожили в Лаборатории.
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории
 
