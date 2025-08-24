Добровольцы "Барс-Крым" получили награды Минобороны

https://crimea.ria.ru/20250824/dobrovoltsy-bars-krym-poluchili-nagrady-minoborony-1148944739.html

Трое добровольцев крымского отряда "Барс" отмечены наградами Минобороны России. Об этом информирует оперштаб республики. РИА Новости Крым, 24.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Трое добровольцев крымского отряда "Барс" отмечены наградами Минобороны России. Об этом информирует оперштаб республики.Среди награжденных – боец с позывным "Султан", удостоенный медали "За отвагу", который ранее участвовал в антитеррористических операциях, а сейчас защищает страну вместе с сыном и внуком.Боец "Бодрый" награжден за службу в добровольческих подразделениях с 2022 года. А доброволец "Белка" отмечена за организацию эвакуации раненых и помощь бойцам, добавили в оперштабе.Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, заявлял ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииВовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантовПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

2025

Новости

новости крыма, новости, "барс - крым", безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, награды