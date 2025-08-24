Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы "Барс-Крым" получили награды Минобороны - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250824/dobrovoltsy-bars-krym-poluchili-nagrady-minoborony-1148944739.html
Добровольцы "Барс-Крым" получили награды Минобороны
Добровольцы "Барс-Крым" получили награды Минобороны - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Добровольцы "Барс-Крым" получили награды Минобороны
Трое добровольцев крымского отряда "Барс" отмечены наградами Минобороны России. Об этом информирует оперштаб республики. РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T10:48
2025-08-24T09:41
новости крыма
новости
"барс - крым"
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144121377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aa3dc4c00ae0a3f4fc98cf2fa180672.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Трое добровольцев крымского отряда "Барс" отмечены наградами Минобороны России. Об этом информирует оперштаб республики.Среди награжденных – боец с позывным "Султан", удостоенный медали "За отвагу", который ранее участвовал в антитеррористических операциях, а сейчас защищает страну вместе с сыном и внуком.Боец "Бодрый" награжден за службу в добровольческих подразделениях с 2022 года. А доброволец "Белка" отмечена за организацию эвакуации раненых и помощь бойцам, добавили в оперштабе.Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, заявлял ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииВовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантовПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144121377_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de35c3d35d1cc358ebf45484d2e1d080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, новости, "барс - крым", безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, награды
Добровольцы "Барс-Крым" получили награды Минобороны

Добровольцы крымского отряда "Барс" отмечены наградами Минобороны

10:48 24.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
Учения Барс-Крым в Раздольненском и Кировском районах - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Трое добровольцев крымского отряда "Барс" отмечены наградами Минобороны России. Об этом информирует оперштаб республики.
"Добровольцы отряда "Барс" получили заслуженные награды от Министерство обороны России", – сказано в сообщении.
Среди награжденных – боец с позывным "Султан", удостоенный медали "За отвагу", который ранее участвовал в антитеррористических операциях, а сейчас защищает страну вместе с сыном и внуком.
Боец "Бодрый" награжден за службу в добровольческих подразделениях с 2022 года. А доброволец "Белка" отмечена за организацию эвакуации раненых и помощь бойцам, добавили в оперштабе.
Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена, заявлял ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации
Вовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантов
Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
 
Новости КрымаНовости"Барс - Крым"Безопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФНаграды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52В здании центрального детского магазина в Москве прогремел взрыв
12:39Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок
12:14ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:05Крымский мост: очередь растет с двух сторон
11:47Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом
11:32Врачи достали из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож
11:14Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах
11:05В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП
10:48Добровольцы "Барс-Крым" получили награды Минобороны
10:10Один из сталинских ударов: как освобождали столицу Молдавии
09:43Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР
09:15Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова
08:52Источник сильных взрывов: к Земле выходят центры активности Солнца
08:2095 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны
07:52США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
07:36Беспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминал
07:07Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС
07:04Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
00:01В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 августа
Лента новостейМолния