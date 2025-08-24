https://crimea.ria.ru/20250824/avariya-na-vodovode-feodosiya--sudak-kogda-dadut-vodu-1148950056.html
Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду
Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду
Специалисты начали работы по заполнению системы водоснабжения после масштабной аварии на водоводе Феодосия – Судак. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T14:35
2025-08-24T14:35
2025-08-24T14:41
новости крыма
феодосия
судак
водовод
водоснабжение
вода крыма
отключение воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148951419_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_bc26a0483e28d360337410381006b45b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Специалисты начали работы по заполнению системы водоснабжения после масштабной аварии на водоводе Феодосия – Судак. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии 22 августа. Позже без водоснабжения остался также Судак. Об окончании работ по устранению аварии сообщалось в этот же день.После устранения масштабной аварии наполнение водовода может занимать от 1,5 до двух суток, подчеркнули в пресс-службе.Потребителям рекомендуют воспользоваться организованным подвозом, который будет вестись до полного восстановления водоснабжения, и сделать минимальный запас воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияКак решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского районаСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148951419_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_41f7cc2978ce90c76a281e5386808105.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, феодосия, судак, водовод, водоснабжение, вода крыма, отключение воды
Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду
На водоводе Феодосия – Судак специалисты заполняют систему после устранения аварии
14:35 24.08.2025 (обновлено: 14:41 24.08.2025)