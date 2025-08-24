https://crimea.ria.ru/20250824/avariya-na-vodovode-feodosiya--sudak-kogda-dadut-vodu-1148950056.html

Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду

Специалисты начали работы по заполнению системы водоснабжения после масштабной аварии на водоводе Феодосия – Судак. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T14:35

2025-08-24T14:35

2025-08-24T14:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Специалисты начали работы по заполнению системы водоснабжения после масштабной аварии на водоводе Феодосия – Судак. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии 22 августа. Позже без водоснабжения остался также Судак. Об окончании работ по устранению аварии сообщалось в этот же день.После устранения масштабной аварии наполнение водовода может занимать от 1,5 до двух суток, подчеркнули в пресс-службе.Потребителям рекомендуют воспользоваться организованным подвозом, который будет вестись до полного восстановления водоснабжения, и сделать минимальный запас воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияКак решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского районаСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения

