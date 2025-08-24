Рейтинг@Mail.ru
Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду
Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду
Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду
Специалисты начали работы по заполнению системы водоснабжения после масштабной аварии на водоводе Феодосия – Судак. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T14:35
2025-08-24T14:41
новости крыма
феодосия
судак
водовод
водоснабжение
вода крыма
отключение воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Специалисты начали работы по заполнению системы водоснабжения после масштабной аварии на водоводе Феодосия – Судак. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии 22 августа. Позже без водоснабжения остался также Судак. Об окончании работ по устранению аварии сообщалось в этот же день.После устранения масштабной аварии наполнение водовода может занимать от 1,5 до двух суток, подчеркнули в пресс-службе.Потребителям рекомендуют воспользоваться организованным подвозом, который будет вестись до полного восстановления водоснабжения, и сделать минимальный запас воды.
феодосия
судак
новости крыма, феодосия, судак, водовод, водоснабжение, вода крыма, отключение воды
Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду

На водоводе Феодосия – Судак специалисты заполняют систему после устранения аварии

14:35 24.08.2025 (обновлено: 14:41 24.08.2025)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАвария на водоводе Судак – Феодосия
Авария на водоводе Судак – Феодосия
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Специалисты начали работы по заполнению системы водоснабжения после масштабной аварии на водоводе Феодосия – Судак. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".
Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии 22 августа. Позже без водоснабжения остался также Судак. Об окончании работ по устранению аварии сообщалось в этот же день.

"Работы по устранению аварии на магистральном водоводе Феодосия – Судак завершены. Начато поэтапное заполнение системы водоснабжения", – проинформировали в "Воде Крыма".

После устранения масштабной аварии наполнение водовода может занимать от 1,5 до двух суток, подчеркнули в пресс-службе.
Потребителям рекомендуют воспользоваться организованным подвозом, который будет вестись до полного восстановления водоснабжения, и сделать минимальный запас воды.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района
Ситуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения
 
