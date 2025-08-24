95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны

https://crimea.ria.ru/20250824/95-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-13-regionov-strany-1148942787.html

Средства российской противовоздушной обороны ликвидировали 95 украинских беспилотников над 14 регионами РФ, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны ликвидировали 95 украинских беспилотников над 14 регионами РФ, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны.Беспилотники ВСУ были ликвидированы над Крымом, а также Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями и Татарстаном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭСБеспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминалСША одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки

