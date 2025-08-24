Рейтинг@Mail.ru
95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны
95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны
95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны - РИА Новости Крым, 24.08.2025
95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны
Средства российской противовоздушной обороны ликвидировали 95 украинских беспилотников над 14 регионами РФ, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T08:20
2025-08-24T08:30
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны ликвидировали 95 украинских беспилотников над 14 регионами РФ, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны.Беспилотники ВСУ были ликвидированы над Крымом, а также Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями и Татарстаном.
95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны

95 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны в ночь на воскресенье

08:20 24.08.2025 (обновлено: 08:30 24.08.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны ликвидировали 95 украинских беспилотников над 14 регионами РФ, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.
Беспилотники ВСУ были ликвидированы над Крымом, а также Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями и Татарстаном.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС
Беспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминал
США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
 
