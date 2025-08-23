https://crimea.ria.ru/20250823/vyshinskiy-olitsetvoryal-druzhbu-rossii-i-ukrainy--azarov-1148935444.html

Вышинский олицетворял дружбу России и Украины – Азаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, ушедший из жизни после продолжительной болезни, являлся огромным патриотом и России, и Украины и олицетворял дружбу двух народов. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Он добавил, что Вышинский никогда не поддавался на конъюнктуру и всегда занимал принципиальную позицию в своей деятельности."Я, к сожалению, не встречался с ним после его возвращения из Киева, где его абсолютно незаконно посадили в тюрьму. И, как свойственно бандеровцам, издевались и делали все, чтобы отравить ему жизнь… Он ушел из жизни в молодом возрасте, ему жить и жить, работать и работать", - заключил политик.Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" журналист Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.Вышинский работал журналистом с 1996 года. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

