Вышинский олицетворял дружбу России и Украины – Азаров - РИА Новости Крым, 23.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250823/vyshinskiy-olitsetvoryal-druzhbu-rossii-i-ukrainy--azarov-1148935444.html
Вышинский олицетворял дружбу России и Украины – Азаров
Вышинский олицетворял дружбу России и Украины – Азаров - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Вышинский олицетворял дружбу России и Украины – Азаров
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, ушедший из жизни после продолжительной болезни, являлся огромным патриотом и России, и... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T15:16
2025-08-23T15:16
кирилл вышинский
николай азаров
память
утраты
украина
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111406/32/1114063200_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f11b08587f0c2d0a3254c8160b230231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, ушедший из жизни после продолжительной болезни, являлся огромным патриотом и России, и Украины и олицетворял дружбу двух народов. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Он добавил, что Вышинский никогда не поддавался на конъюнктуру и всегда занимал принципиальную позицию в своей деятельности."Я, к сожалению, не встречался с ним после его возвращения из Киева, где его абсолютно незаконно посадили в тюрьму. И, как свойственно бандеровцам, издевались и делали все, чтобы отравить ему жизнь… Он ушел из жизни в молодом возрасте, ему жить и жить, работать и работать", - заключил политик.Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" журналист Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.Вышинский работал журналистом с 1996 года. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
украина
россия
кирилл вышинский, николай азаров, память, утраты, украина, россия, международная медиагруппа "россия сегодня"
Вышинский олицетворял дружбу России и Украины – Азаров

Вышинский был огромным патриотом России и Украины – Азаров

15:16 23.08.2025
 
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, ушедший из жизни после продолжительной болезни, являлся огромным патриотом и России, и Украины и олицетворял дружбу двух народов. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Талантливый, мужественный человек. Он олицетворял настоящего украинца. Он, вообще-то говоря, был по рождению украинец… Для меня очень важно, что вот именно этот человек был, во-первых, огромным патриотом и Украины, и России, подчеркиваю, огромным патриотом, мужественным и высокопрофессиональным человеком. Он олицетворял дружбу наших народов", - сказал Азаров агентству РИА Новости.
Он добавил, что Вышинский никогда не поддавался на конъюнктуру и всегда занимал принципиальную позицию в своей деятельности.
"Я, к сожалению, не встречался с ним после его возвращения из Киева, где его абсолютно незаконно посадили в тюрьму. И, как свойственно бандеровцам, издевались и делали все, чтобы отравить ему жизнь… Он ушел из жизни в молодом возрасте, ему жить и жить, работать и работать", - заключил политик.
Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" журналист Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.
Вышинский работал журналистом с 1996 года. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
