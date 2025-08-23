Рейтинг@Mail.ru
В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
Огнеборцы МЧС России спасли человека на пожаре в шестиэтажном многоквартирном доме в Ялте, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России спасли человека на пожаре в шестиэтажном многоквартирном доме в Ялте, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС РФ.Кроме того, из многоэтажки были эвакуированы 10 человек.Причина пожара – возгорание кондиционера на кухне. Его оперативно ликвидировали сотрудники МЧС России.
В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали

Сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек из-за пожара в многоэтажном доме в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России спасли человека на пожаре в шестиэтажном многоквартирном доме в Ялте, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС РФ.
"На происшествие в задымленную квартиру на шестом этаже многоквартирного дома выехали два отделения огнеборцев и автолестница й пожарно-спасательной части. Во время разведки звеном газодымозащитной службы из квартиры был спасен 71-летний хозяин квартиры", - говорится в сообщении.
Кроме того, из многоэтажки были эвакуированы 10 человек.
Причина пожара – возгорание кондиционера на кухне. Его оперативно ликвидировали сотрудники МЧС России.
