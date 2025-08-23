https://crimea.ria.ru/20250823/v-yalte-zagorelas-mnogoetazhka--zhiltsov-evakuirovali-1148933530.html
В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
Огнеборцы МЧС России спасли человека на пожаре в шестиэтажном многоквартирном доме в Ялте, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T14:20
2025-08-23T14:20
2025-08-23T14:23
ялта
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/17/1148933658_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4ad16d4728f35d5f7d6d1a588424282a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России спасли человека на пожаре в шестиэтажном многоквартирном доме в Ялте, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС РФ.Кроме того, из многоэтажки были эвакуированы 10 человек.Причина пожара – возгорание кондиционера на кухне. Его оперативно ликвидировали сотрудники МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из горящего дома спасли больше 20 человек Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара Более 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/17/1148933658_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_efbb9042fc707c0af9f38d82b8971b51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
Сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек из-за пожара в многоэтажном доме в Ялте
14:20 23.08.2025 (обновлено: 14:23 23.08.2025)