Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250823/v-sevastopole-veteranu-truda-dali-novoe-zhile-posle-obrascheniya-v-sk-1148931080.html
В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК
В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК
В Севастополе после обращения в Следственный комитет России ветерану труда, проживающей в аварийном доме, предоставлено новое жилье. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T11:12
2025-08-23T11:12
гсу ск россии по крыму и севастополю
следком крыма и севастополя
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110276/59/1102765997_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_43c5a44f02a3857fb42d91ac76b7e50b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе после обращения в Следственный комитет России ветерану труда, проживающей в аварийном доме, предоставлено новое жилье. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.По данным СК, женщина, являющаяся ветераном труда и имеющая статус "Дети войны", с 1963 года проживала по договору социального найма в квартире дома, возведенного в послевоенные годы как временное жилье. В 2016 году здание признали аварийным и подлежащим сносу.Дочь пенсионерки обратилась к председателю ведомства Александру Бастрыкину через социальные сети. В результате предпринятых Главным следственным управлением СК по Крыму и Севастополю жилищный вопрос пожилой женщины был разрешен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов 90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей Многодетная семья из Севастополя лишилась наследственного жилья
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110276/59/1102765997_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_5d097727f521921f33225b73d25336f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гсу ск россии по крыму и севастополю, следком крыма и севастополя, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК

В Севастополе ветерана труда переселили из аварийного жилья после обращения в СК

11:12 23.08.2025
 
© © Fotolia/ Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
Ключи от квартиры. Архивное фото
© © Fotolia/ Anna Baburkina
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе после обращения в Следственный комитет России ветерану труда, проживающей в аварийном доме, предоставлено новое жилье. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.
По данным СК, женщина, являющаяся ветераном труда и имеющая статус "Дети войны", с 1963 года проживала по договору социального найма в квартире дома, возведенного в послевоенные годы как временное жилье. В 2016 году здание признали аварийным и подлежащим сносу.
"Длительное время мер к предоставлению Валентине Петровне благоустроенного жилья не предпринималось. Светлана - дочь Валентины Петровны - хотела помочь своей матери, обращалась в различные инстанции, но ситуация оставалась неизменной", - рассказали в СК.
Дочь пенсионерки обратилась к председателю ведомства Александру Бастрыкину через социальные сети. В результате предпринятых Главным следственным управлением СК по Крыму и Севастополю жилищный вопрос пожилой женщины был разрешен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов
90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей
Многодетная семья из Севастополя лишилась наследственного жилья
 
ГСУ СК России по Крыму и СевастополюСледком Крыма и СевастополяСевастопольНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
14:30Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа
14:20В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
14:06Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
13:41Новости СВО: армия России за сутки уничтожила более 1300 боевиков Киева
13:31Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме
13:23В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
13:07Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
12:51Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:20Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
12:20От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса
12:11Переговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорий
12:02Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина
11:47Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты
11:41Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ
11:12В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК
10:33Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
10:23Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:52ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
09:49Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
Лента новостейМолния