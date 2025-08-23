https://crimea.ria.ru/20250823/v-sevastopole-veteranu-truda-dali-novoe-zhile-posle-obrascheniya-v-sk-1148931080.html
В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе после обращения в Следственный комитет России ветерану труда, проживающей в аварийном доме, предоставлено новое жилье. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.По данным СК, женщина, являющаяся ветераном труда и имеющая статус "Дети войны", с 1963 года проживала по договору социального найма в квартире дома, возведенного в послевоенные годы как временное жилье. В 2016 году здание признали аварийным и подлежащим сносу.Дочь пенсионерки обратилась к председателю ведомства Александру Бастрыкину через социальные сети. В результате предпринятых Главным следственным управлением СК по Крыму и Севастополю жилищный вопрос пожилой женщины был разрешен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов 90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей Многодетная семья из Севастополя лишилась наследственного жилья
