Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T09:49
2025-08-23T09:49
2025-08-23T09:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД.Отмечается, что благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки, все поезда следуют по своим маршрутам. Кроме того, делается все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ru-RU
Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются 38 поездов
09:49 23.08.2025