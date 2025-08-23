https://crimea.ria.ru/20250823/v-rostovskoy-oblasti-iz-za-padeniya-bpla-zaderzhivayutsya-38-poezdov-1148930289.html

Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов

Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов

Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости Крым, 23.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД.Отмечается, что благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки, все поезда следуют по своим маршрутам. Кроме того, делается все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

