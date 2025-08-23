Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T09:49
2025-08-23T09:55
поезд
новости
российские железные дороги (ржд)
железные дороги крыма
транспорт
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД.Отмечается, что благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки, все поезда следуют по своим маршрутам. Кроме того, делается все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
поезд, новости, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, транспорт, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов

В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются 38 поездов

09:49 23.08.2025 (обновлено: 09:55 23.08.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоезд сообщением Москва - Воронеж
Поезд сообщением Москва - Воронеж - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД.
"В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь – Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось... из-за происшествия, а настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки, все поезда следуют по своим маршрутам. Кроме того, делается все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.
ПоездНовостиРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаТранспортБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
