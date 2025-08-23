Рейтинг@Mail.ru
Умер Кирилл Вышинский - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250823/umer-kirill-vyshinskiy-1148929905.html
Умер Кирилл Вышинский
Умер Кирилл Вышинский - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Умер Кирилл Вышинский
После тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", это... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T09:26
2025-08-23T09:38
кирилл вышинский
утраты
международная медиагруппа "россия сегодня"
журналистика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/02/1117750270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4850314f7095e405c6b6c1c22cec2be9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. После тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", это произошло в Москве в субботу, 23 августа.Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской Армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончив который в 1991 году, он поступил на работу учителем русского языка и литературы в свою родную школу.В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске; затем, с 1999 по 2006 был редактором и телеведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел свою программу "На самом деле". В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собкором в Киеве. А после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, стал руководителем агентства "РИА Новости-Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".В сентябре 2015 года получил российское гражданство, сохранив при этом и украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости-Украина" Кирилл был задержан, а затем арестован и брошен за решетку по надуманному обвинению в "госизмене" - в вину ему ставилась его публичная позиция как журналиста относительно происходящих на Украине событий, притеснений свободы слова после госпереворота. Задержание Вышинского вызвало бурю возмущения международных журналистских и правозащитных организаций в адрес украинских властей. С требованием об освобождении Кирилла выступили МИД РФ, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, президентский Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.Президент России Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Лишь 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека при президенте России, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".Кроме того, он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Владимир Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина" и назвал ее убедительной и глубокой.В "России сегодня" Кирилл Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня". Кирилл также стал лауреатом премии правительства России в области СМИ. Как член СПЧ он активно боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, в ОБСЕ. Активно боролся с цензурой зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020 года на встрече СПЧ с Путиным Кирилл поднял вопрос о необходимости регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правого поля, при этом президент РФ поблагодарил его за внимание к данной проблеме и пообещал, что даст соответствующее поручение администрации и правительству.Кирилл написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы". Вышинский был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".Кирилл был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/02/1117750270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64682de807ee6286f89a4f2813e4a043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кирилл вышинский, утраты, международная медиагруппа "россия сегодня", журналистика, россия, новости
Умер Кирилл Вышинский

Скончался журналист и исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский

09:26 23.08.2025 (обновлено: 09:38 23.08.2025)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМедиаконференция "Роль медиаиндустрии в современном мире"
Медиаконференция Роль медиаиндустрии в современном мире - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. После тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", это произошло в Москве в субботу, 23 августа.
Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской Армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончив который в 1991 году, он поступил на работу учителем русского языка и литературы в свою родную школу.
В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске; затем, с 1999 по 2006 был редактором и телеведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел свою программу "На самом деле". В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собкором в Киеве. А после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, стал руководителем агентства "РИА Новости-Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".
В сентябре 2015 года получил российское гражданство, сохранив при этом и украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости-Украина" Кирилл был задержан, а затем арестован и брошен за решетку по надуманному обвинению в "госизмене" - в вину ему ставилась его публичная позиция как журналиста относительно происходящих на Украине событий, притеснений свободы слова после госпереворота. Задержание Вышинского вызвало бурю возмущения международных журналистских и правозащитных организаций в адрес украинских властей. С требованием об освобождении Кирилла выступили МИД РФ, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, президентский Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.
Президент России Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Лишь 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека при президенте России, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".
Кроме того, он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Владимир Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина" и назвал ее убедительной и глубокой.
В "России сегодня" Кирилл Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня". Кирилл также стал лауреатом премии правительства России в области СМИ. Как член СПЧ он активно боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, в ОБСЕ. Активно боролся с цензурой зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020 года на встрече СПЧ с Путиным Кирилл поднял вопрос о необходимости регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правого поля, при этом президент РФ поблагодарил его за внимание к данной проблеме и пообещал, что даст соответствующее поручение администрации и правительству.
Кирилл написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы". Вышинский был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".
Кирилл был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
Кирилл ВышинскийУтратыМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"ЖурналистикаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:33Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
10:23Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:52ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
09:49Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
09:36Четверо взрослых и двое детей погибли на пожаре в ЛНР
09:26Умер Кирилл Вышинский
09:11Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларов
08:31Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"
08:02ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России
07:45Одинокий романтик: к 145-летию со дня рождения Александра Грина
07:32Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы
07:07"Огненная дуга": как советские войска разгромили вермахт в Курской битве
00:01Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 23 августа
23:11Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день
23:02Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
22:43Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США
22:30Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин
22:21Россия продолжает работу в атомной сфере в западных странах
22:06Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин
Лента новостейМолния