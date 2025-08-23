https://crimea.ria.ru/20250823/tri-cheloveka-pogibli-v-lobovom-dtp-na-kubani-1148932207.html

Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще один получил травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей ДТП в Новопокровском районе Краснодарского края. Об этом сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в субботу утром на автодороге станица Кавказская – станица Новопокровская.Водителя Jeep с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.Ранее в Геленджике автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся. В результате погиб 25-летний водитель иномарки. Пострадали находившиеся в салоне две девушки-подростка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе КрымаВодитель погиб, ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в КрымуНа Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего

