Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Три человека погибли и еще один получил травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей ДТП в Новопокровском районе Краснодарского края. Об этом... РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще один получил травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей ДТП в Новопокровском районе Краснодарского края. Об этом сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в субботу утром на автодороге станица Кавказская – станица Новопокровская.Водителя Jeep с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.Ранее в Геленджике автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся. В результате погиб 25-летний водитель иномарки. Пострадали находившиеся в салоне две девушки-подростка.
дтп, кубань, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, новости
Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани

Три человека погибли в результате лобового столкновения двух авто на Кубани

12:51 23.08.2025
 
ДТП на Кубани
ДТП на Кубани
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще один получил травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей ДТП в Новопокровском районе Краснодарского края. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в субботу утром на автодороге станица Кавказская – станица Новопокровская.
"38-летняя женщина-водитель автомобиля Jeep не предоставила преимущество автомобилю Lada, движущемуся во встречном направлении, и столкнулась с ним. В результате ДТП водитель Lada и двое его пассажиров скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Водителя Jeep с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Ранее в Геленджике автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся. В результате погиб 25-летний водитель иномарки. Пострадали находившиеся в салоне две девушки-подростка.
ДТПКубаньМВД по Краснодарскому краюКраснодарский крайПроисшествияНовости
 
