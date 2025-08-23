https://crimea.ria.ru/20250823/tri-cheloveka-pogibli-v-lobovom-dtp-na-kubani-1148932207.html
Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Три человека погибли и еще один получил травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей ДТП в Новопокровском районе Краснодарского края. Об этом... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T12:51
2025-08-23T12:51
2025-08-23T12:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще один получил травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей ДТП в Новопокровском районе Краснодарского края. Об этом сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в субботу утром на автодороге станица Кавказская – станица Новопокровская.Водителя Jeep с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.Ранее в Геленджике автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся. В результате погиб 25-летний водитель иномарки. Пострадали находившиеся в салоне две девушки-подростка.
Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Три человека погибли в результате лобового столкновения двух авто на Кубани