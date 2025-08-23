Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларов - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларов
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларов - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларов
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объемы помощи, сообщил председатель военного комитета альянса... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T09:11
2025-08-23T09:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объемы помощи, сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне.Драгоне также отметил, что в рамках НАТО не ведется дискуссия об отправке военных контингентов на Украину."Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что вопрос о контингентах уже поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он пока остается в зачаточном состоянии. Гарантии безопасности, разработанные политиками, должны определять контекст... Ничего не определено. В своей области я даже не знаю, есть ли вообще готовые войска, и, возможно, кто-то мог бы рассмотреть вариант с солдатами из стран, не входящих в НАТО. Весь вопрос остается открытым", - сказал итальянский адмирал.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
нато, украина, оружие, поставки западного оружия украине, новости
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларов

Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов

09:11 23.08.2025 (обновлено: 09:23 23.08.2025)
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объемы помощи, сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне.
"Страны НАТО предоставили 99% от общего объема военной помощи. В 2024 году их объем достиг 50 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 миллиардов долларов, но к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы весьма оптимистичны. Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать ее", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Драгоне также отметил, что в рамках НАТО не ведется дискуссия об отправке военных контингентов на Украину.
"Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что вопрос о контингентах уже поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он пока остается в зачаточном состоянии. Гарантии безопасности, разработанные политиками, должны определять контекст... Ничего не определено. В своей области я даже не знаю, есть ли вообще готовые войска, и, возможно, кто-то мог бы рассмотреть вариант с солдатами из стран, не входящих в НАТО. Весь вопрос остается открытым", - сказал итальянский адмирал.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
