Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ
Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ
2025-08-23T11:41
2025-08-23T11:41
2025-08-23T11:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину 24-25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на осведомленный источник.Кроме того, на Украину направляется священник Марк Бернс – личный духовный советник президента Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х". О целях визита Бернс не сообщил.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании NBC заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине, которые Вашингтон считает необходимыми.Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам глава киевского режима сделал ряд заявлений, в частности, о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине "Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам
