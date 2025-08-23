Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250823/spetsposlannik-trampa-posetit-ukrainu--smi-1148931236.html
Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ
Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину 24-25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T11:41
2025-08-23T11:39
кит келлог
сша
украина
дональд трамп
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/01/1117860137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80b86292daa7768b690cac37affe9191.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину 24-25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на осведомленный источник.Кроме того, на Украину направляется священник Марк Бернс – личный духовный советник президента Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х". О целях визита Бернс не сообщил.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании NBC заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине, которые Вашингтон считает необходимыми.Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам глава киевского режима сделал ряд заявлений, в частности, о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине "Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/01/1117860137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6371c03ab6132c021355b4512c4af498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кит келлог, сша, украина, дональд трамп, политика, новости
Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог посетит Украину 24-25 августа – СМИ

11:41 23.08.2025
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину 24-25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на осведомленный источник.
"Спецпредставитель президента США (Дональда) Трампа по Украине Келлог посетит Украину 24-25 августа. В программе: встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Украину направляется священник Марк Бернс – личный духовный советник президента Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х". О целях визита Бернс не сообщил.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании NBC заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине, которые Вашингтон считает необходимыми.
Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам глава киевского режима сделал ряд заявлений, в частности, о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США
Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине
"Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам
 
Кит КеллогСШАУкраинаДональд ТрампПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
14:30Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа
14:20В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
14:06Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
13:41Новости СВО: армия России за сутки уничтожила более 1300 боевиков Киева
13:31Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме
13:23В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
13:07Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
12:51Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:20Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
12:20От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса
12:11Переговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорий
12:02Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина
11:47Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты
11:41Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ
11:12В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК
10:33Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
10:23Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:52ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
09:49Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
Лента новостейМолния