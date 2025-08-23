https://crimea.ria.ru/20250823/smertelnoe-dtp-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma---pogib-voditel-1148939984.html
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма - погиб водитель
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма - погиб водитель
2025-08-23T20:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает МВД по РК."Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, около 15:45 на автодороге "Таврида-Маловидное" водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21113 на закруглении допустил выезд за пределы проезжей части. В результате ДТП водитель автомобиля смертельно травмирован, пассажир 1977 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции по Бахчисарайскому району. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
