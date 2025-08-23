Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма - погиб водитель - 23.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма - погиб водитель
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма - погиб водитель - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма - погиб водитель
В Бахчисарайском районе Крыма произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T20:33
2025-08-23T20:33
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
крым
бахчисарайский район
новости крыма
гаи
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает МВД по РК."Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, около 15:45 на автодороге "Таврида-Маловидное" водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21113 на закруглении допустил выезд за пределы проезжей части. В результате ДТП водитель автомобиля смертельно травмирован, пассажир 1977 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции по Бахчисарайскому району. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
бахчисарайский район
20:33 23.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает МВД по РК.
"Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, около 15:45 на автодороге "Таврида-Маловидное" водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21113 на закруглении допустил выезд за пределы проезжей части. В результате ДТП водитель автомобиля смертельно травмирован, пассажир 1977 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции по Бахчисарайскому району. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
