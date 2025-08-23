Рейтинг@Mail.ru
Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам" - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250823/rossiya-zaprosila-zasedanie-sovbeza-oon-po-severnym-potokam-1148928896.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"
Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам" - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по теме подрыва "Северных потоков", оно назначено на 26 августа, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T08:31
2025-08-23T08:10
совет безопасности оон
оон
северный поток
северный поток - 2
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110921/22/1109212209_1:0:765:430_1920x0_80_0_0_ca218cba7bf6c5cf38b0c77483c98c10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по теме подрыва "Северных потоков", оно назначено на 26 августа, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.В четверг в прокуратуре Германии сообщили, что в Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году.Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в связи с задержанием украинца высказалась об Украине и заявила о необходимости расследовать преступление.В свою очередь, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250821/zelenkogo-khotyat-doprosit-v-bundetage-o-podryve-severnykh-potokov--1148895602.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110921/22/1109212209_97:0:670:430_1920x0_80_0_0_de54a065fe2b8eaf82e9e1ebe021336f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет безопасности оон, оон, северный поток, северный поток - 2, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", новости, россия
Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"

Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"

08:31 23.08.2025
 
© Flickr МИД РоссииСовбез ООН. Архивное фото
Совбез ООН. Архивное фото
© Flickr МИД России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по теме подрыва "Северных потоков", оно назначено на 26 августа, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на "Северных потоках" в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило его на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 26 августа", – написал российский дипломат в Telegram-канале.
В четверг в прокуратуре Германии сообщили, что в Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году.
Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в связи с задержанием украинца высказалась об Украине и заявила о необходимости расследовать преступление.
В свою очередь, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.
Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Владимир Зеленский
21 августа, 19:02
Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков"
 
Совет безопасности ООНООНСеверный потокСеверный поток - 2Теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2"НовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:33Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
10:23Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:52ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
09:49Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
09:36Четверо взрослых и двое детей погибли на пожаре в ЛНР
09:26Умер Кирилл Вышинский
09:11Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларов
08:31Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"
08:02ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России
07:45Одинокий романтик: к 145-летию со дня рождения Александра Грина
07:32Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы
07:07"Огненная дуга": как советские войска разгромили вермахт в Курской битве
00:01Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 23 августа
23:11Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день
23:02Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
22:43Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США
22:30Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин
22:21Россия продолжает работу в атомной сфере в западных странах
22:06Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин
Лента новостейМолния