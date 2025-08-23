https://crimea.ria.ru/20250823/rossiya-zaprosila-zasedanie-sovbeza-oon-po-severnym-potokam-1148928896.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"
23.08.2025
Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по теме подрыва "Северных потоков", оно назначено на 26 августа, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T08:31
2025-08-23T08:31
2025-08-23T08:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по теме подрыва "Северных потоков", оно назначено на 26 августа, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на "Северных потоках" в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило его на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 26 августа", – написал российский дипломат в Telegram-канале.
В четверг в прокуратуре Германии сообщили
, что в Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году.
Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в связи с задержанием украинца высказалась об Украине и заявила
о необходимости расследовать преступление.
В свою очередь, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала
созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.
Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
