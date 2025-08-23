Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа
14:30 23.08.2025 (обновлено: 14:31 23.08.2025)
Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
"Аварийные службы приступили к устранению очередного порыва на магистральном водоводе Феодосия – Судак. Завершение ремонтных работ запланировано на утро 24 августа. После запуска воды в систему, к вечеру того же дня ожидается поэтапное восстановление подачи воды населению", - говорится в его ТГ-канале.
По словам Гоцанюка, в настоящее время на месте работают профильные специалисты, задействована вся необходимая техника. Для обеспечения населения организован подвоз воды — задействовано около 40 автоцистерн. Ситуация находится под контролем, все усилия направлены на оперативное решение проблемы.
Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. Без воды остались, в том числе, потребители в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке.
Во второй половине дня аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершили, проинформировал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
