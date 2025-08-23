Рейтинг@Mail.ru
2025-08-23T14:30
2025-08-23T14:31
феодосия
судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, в настоящее время на месте работают профильные специалисты, задействована вся необходимая техника. Для обеспечения населения организован подвоз воды — задействовано около 40 автоцистерн. Ситуация находится под контролем, все усилия направлены на оперативное решение проблемы.Авария на водоводе в КрымуДесять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. Без воды остались, в том числе, потребители в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке. Во второй половине дня аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершили, проинформировал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
судак
14:30 23.08.2025 (обновлено: 14:31 23.08.2025)
 
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
"Аварийные службы приступили к устранению очередного порыва на магистральном водоводе Феодосия – Судак. Завершение ремонтных работ запланировано на утро 24 августа. После запуска воды в систему, к вечеру того же дня ожидается поэтапное восстановление подачи воды населению", - говорится в его ТГ-канале.
По словам Гоцанюка, в настоящее время на месте работают профильные специалисты, задействована вся необходимая техника. Для обеспечения населения организован подвоз воды — задействовано около 40 автоцистерн. Ситуация находится под контролем, все усилия направлены на оперативное решение проблемы.

Авария на водоводе в Крыму

Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. Без воды остались, в том числе, потребители в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке.
Во второй половине дня аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершили, проинформировал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
ВодоводЮрий ГоцанюкЖКХЖКХ Крыма и СевастополяВодаВода КрымаВода в КрымуФеодосияСудак
 
