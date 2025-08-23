https://crimea.ria.ru/20250823/remont-na-vodovode-feodosiya--sudak-planiruyut-zavershit-k-utru-24-avgusta-1148934050.html

Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 23.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, в настоящее время на месте работают профильные специалисты, задействована вся необходимая техника. Для обеспечения населения организован подвоз воды — задействовано около 40 автоцистерн. Ситуация находится под контролем, все усилия направлены на оперативное решение проблемы.Авария на водоводе в КрымуДесять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. Без воды остались, в том числе, потребители в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке. Во второй половине дня аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершили, проинформировал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

