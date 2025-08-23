Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250823/pvo-nochyu-sbila-7-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-yugom-rossii-1148928783.html
ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России
ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России - РИА Новости Крым, 23.08.2025
ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России
Дежурные средства российской ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем, сообщили в РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T08:02
2025-08-23T07:58
министерство обороны рф
новости
краснодарский край
пво
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_de1d0896ae306935c9fc28e44c364fbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250822/54-bespilotnika-vsu-atakovali-krym-i-drugie-regiony-rossii-1148902195.html
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_bc3e443a2a255909ffa9fad796d940d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, краснодарский край, пво, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России

ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России - Минобороны

08:02 23.08.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территориями Ростовской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Расчет ПВО группировки Центр - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Вчера, 07:37
54 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
 
Министерство обороны РФНовостиКраснодарский крайПВОНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:33Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
10:23Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:52ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
09:49Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
09:36Четверо взрослых и двое детей погибли на пожаре в ЛНР
09:26Умер Кирилл Вышинский
09:11Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларов
08:31Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"
08:02ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России
07:45Одинокий романтик: к 145-летию со дня рождения Александра Грина
07:32Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы
07:07"Огненная дуга": как советские войска разгромили вермахт в Курской битве
00:01Холодный атмосферный фронт в субботу принесет в Крым дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 23 августа
23:11Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день
23:02Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
22:43Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США
22:30Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин
22:21Россия продолжает работу в атомной сфере в западных странах
22:06Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин
Лента новостейМолния