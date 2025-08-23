https://crimea.ria.ru/20250823/pvo-nochyu-sbila-7-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-yugom-rossii-1148928783.html
ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России
Дежурные средства российской ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем, сообщили в РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.
ПВО ночью сбила 7 украинских беспилотников над Югом России
