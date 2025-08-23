https://crimea.ria.ru/20250823/poslednee-upokoenie-v-chem-slozhnosti-s-zakhoroneniem-v-krymu-1148877387.html

Последнее упокоение: в чем сложности с захоронением в Крыму

Последнее упокоение: в чем сложности с захоронением в Крыму - РИА Новости Крым, 23.08.2025

Последнее упокоение: в чем сложности с захоронением в Крыму

Рано или поздно, как ни грустно, но все мы до единого окажемся там – на кладбище. Родственники в первые дни после трагедии не только горюют, они заняты важным...

Рано или поздно, как ни грустно, но все мы до единого окажемся там – на кладбище. Родственники в первые дни после трагедии не только горюют, они заняты важным делом – хоронят своих близких. Торжественный ритуальный процесс. И очень непростой: и эксперты, и чиновники признают – в Крыму есть дефицит земель, выделенных под кладбища. Города разрастаются, кладбища оказываются внутри городской черты, и тогда возникают проблемы с санитарной зоной. Спасти ситуацию могли бы крематории, но и тут есть заковыки – в том числе и юридические. В ситуации разбирался корреспондент РИА Новости Крым.Дефицит землиНа полуострове три города особо страдают от недостатка земли для кладбищ. Это Симферополь, Севастополь и Ялта.В Симферополе действуют всего три кладбища из имеющихся на балансе муниципального образования."В связи с дефицитом мест погребения на территории муниципального образования городской округ Симферополь ведутся необходимые мероприятия по передаче в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, предназначенных для погребения умерших (погибших), ориентировочная общая площадь составляет – 24,58 га", – говорится в ответе департамента городского хозяйства городской администрации на официальный запрос РИА Новости Крым.В январе этого года агентство РИА Новости Крым сообщало, что одиночные захоронения проводятся только на одном участке-секторе кладбища "Абдал 2", на кладбище "Абдал 1" возможно подзахоронение, а для создания нового городского кладбища в Симферопольском районе выделены два земельных участка в Перовском сельском поселении Симферопольского района общей площадью 47 525 гектаров. Директор муниципального унитарного предприятия "Горритуал" Иван Вахрушев тогда рассказывал РИА Новости Крым, что мест на кладбище "Абдал" пока хватает, но необходимость в новом участке есть.С тех пор вестей об открытии нового кладбища в Симферополе или же продвижении вопроса нет.Сейчас в реестре кладбищ Севастополя их 66, из них действующих 22, 18 - на территории сельских населенных пунктов города федерального значения. Городские власти активно ищут новые земельные участки для этих целей."На сегодняшний день осуществляется процедура изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 91:04:015001:213 на вид разрешенного использования: ритуальная деятельность (код 12.1), площадью 338458,00 кв.м. с целью дальнейшего осуществления погребения", – говорится в ответе на запрос редакции.Ялта – город со стоимостью земли одной из самых высоких в России. Всего в настоящий момент в Большой Ялте 27 кладбищ."Основные: "Новое" (24 га) и "Старое" (16,4 га). Генеральным планом муниципального образования городской округ Ялта предусмотрено размещение дополнительных земельных участков под кладбища", – ответили редакции в администрации города на соответствующий запрос.Что делать с урной с прахомСпасти ситуацию с нехваткой площадей для захоронений могут крематории: ведь урна с прахом занимает гораздо меньшую площадь, чем гроб. Крематории в России существуют пока только частные, традиция предания тела умершего огню в Крыму не развита: она противоречит христианской и мусульманской традициям последнего упокоения. Мусульмане в этом вопросе более принципиальны, христиане разных конфессий бывают лояльнее - не одобряют, но в отпевании умершего перед кремацией не отказывают. Тем не менее, в Крыму есть один крематорий на весь полуостров – около села Красная Зорька Симферопольского района.Крематории – не только выход с экономией земельных участков, они также позволяют подзахоранивать прах в могилы, куда гроб подзахоронить нельзя."Могила по нашему законодательству считается от того, кто первый в нее захоронен. Вот скажем, есть супружеская пара. Захоронили туда мужа. В эту могилу кого можно захоронить в следующий раз? Естественно, жену, детей, родного брата, сестру – то есть всех тех, кто в соответствии с российской Конституцией являются прямыми родственниками. Вот если ситуация была бы такая, что там лежат бабушка и дедушка мужа, а умирает жена, то в эту могилу положить ее нельзя, потому что она не имеет никакого отношения к тем, кто там захоронен", – объяснил РИА Новости Крым юридические нюансы вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин.При этом, по его словам, закон гораздо свободнее трактует порядок захоронения урн с прахом. Более того, утверждает Родькин, урну можно перезахоронить несколько раз, в том числе и на закрытых кладбищах.Сейчас для подзахоронения урны на руках необходимо иметь, помимо свидетельства о смерти и справки о проведении кремирования, паспорт захоронения и документ, подтверждающий родство умершего с захороненным. То есть гражданскую жену с гражданским мужем рядом не положат.Родькин добавил, что определение места захоронения может быть продиктовано волей умершего, его волеизъявлением. Но захоронить покойного рядом с родственниками или нет – определяет администрация кладбища по наличию свободных мест. А таковых, как мы видим, на многих крымских кладбищах или нет, или их жесткий дефицит.Совершенно неправомочно, подчеркивает эксперт, самостоятельно заниматься захоронением урны в уже давно существующую могилу другого ранее похороненного."Знаете, что такое милицейский адрес? Вся система России построена на том, что он определяется не по месту владения своим имуществом, не по месту, где ты живешь, а по месту твоей регистрации. Кладбище – это последняя регистрации умерших. У нас в России документы о погребении хранятся вечно. У каждого кладбища должна вестись Книга учета захоронений, где записывается, кто захоронен, на каком месте, кто осуществил захоронение, кто является человеком, ответственным за определенную могилу".Юридическая "сера зона"Мы много раз видели в фильмах, как урну с прахом красиво развеивают над горами, над морем. Но это кино. А в жизни есть свои юридические тонкости.Юристы утверждают, что законодательно развеивать прах разрешается на специально оборудованных Полянах Скорби возле кладбищ – с дальнейшим подзахоронением урны в родственную могилу. Имя усопшего при этом заносят в специальный мемориальный журнал.В России вопрос развеивания праха находится в серой зоне закона и остается предметом юридических дискуссий и толкований. Прямого запрета на это, говорят юристы, нет, но и ясного разрешения в законодательстве не содержится.Прах считается вещью, движимым имуществом, и поступает в собственность лица, организующего похороны, говорит юрист Антон Палютин. То есть развеивать его можно – но не над питьевыми водоемами, что противоречит водному кодексу, не там, где это может быть неприятно людям, и тогда вам грозит схлопотать административный штраф о хулиганстве, как и за разбрасывание любого мусора.Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин рассказал, что есть и более экзотические методы захоронения урн – в воду, так часто поступают с моряками."Но в воду захоронение осуществляется только в порядке, определенным нормативами и правовыми актами Российской Федерации", – говорит эксперт.Также он приводит в пример опыт Санкт-Петербургского государственного университета, где на видном месте, согласно завещанию, стоит урна с прахом проректора.Урну с прахом можно даже отправить в космос – но это космически дорого, рассказал Родькин.Можно хранить урну с прахом дома – но для этого нужно иметь определенное мировоззрение.Стена скорби: где уже есть и где будетСамый простой выход с сложившейся ситуации была бы постройка колумбариев - это специальные сооружения, где хранят урны с прахом после кремирования. Как правило, они представляют собой вертикальную стену с несколькими ярусами ячеек, в которые закладывают урны. Так урны можно хранить вполне законно. В Крыму он пока только один – на территории ставропигиального монастыря во имя преподобного Паисия Величковского в селе Морозовка под Севастополем.В том же Севастополе, понимая сложную ситуацию, в мае 2025 года на заседании архитектурно-художественного совета города представили проект городского крематория на Мекензиевых горах, разработанный одной из частных фирм. По словам руководителя организации Алексея Капунова, севастопольский крематорий станет частью федеральной инициативы по созданию "Парков памяти" – современных ритуальных центров, строящихся в разных регионах России. Вопрос строительства крематория в рамках реализации инвестиционного проекта находится в ведении Департамента экономического развития города Севастополя.При этом они же отмечают, что в предоставленных на совете документах проекта здания колумбария не обнаружилось. Архитектурный совет заявил, что проект нуждается в доработке.В том, что крематорий городу давно нужен, убежден и.о. вице-губернатора Максим Жукалов. По его мнению, это позволит сэкономить ценный земельный ресурс."Крематорий, конечно, необходим, чтобы постоянно не расширять существующие кладбища или не образовывать новые", – сказал он в эфире севастопольского телевидения.Ранее в местных севастопольских СМИ со ссылкой на Жукалова сообщалось, что для кремации в Севастополе в районе Мекензиевых гор в генплане города запроектировано два крематория: один в районе существующего кладбища, второй - дальше по направлению Симферопольского шоссе. Но сроки, когда проекты будут воплощены, пока неизвестны.Но еще пятью годами ранее, 12 ноября 2020 года, директор муниципального унитарного предприятия "Горритуал" Иван Вахрушев сообщил в эфире крымского телеканала, что встречался с главой Крыма Сергеем Аксеновым именно на предмет строительства колумбария и муниципального крематория в Симферополе. Тогда Вахрушев заявлял, что проект строительства колумбария существует, как и смета на него. Но за пять лет колумбарий построен так и не был."Если данный вопрос поднимается и есть потребность, то, естественно, администрацией это будет учтено в дальнейших планах работ. Но пока нет проектно-сметной документации и не определен источник финансирования – говорить об этом еще рано", – отметили в администрации Симферополя в конце июля.Единственным городом Крыма, где в скором времени появится колумбарий, может стать курортная Ялта: на кладбище "Иссары" подходит к окончанию строительство колумбарного парка памяти на 6 тысяч ячеек."Объект будет построен до конца 2025 года", – ответили на запрос редакции в администрации города.Проект является инвестиционным. Ранее компания, реализующая его, получила в Совете министров Крыма полную поддержку. Кстати, это та же компания, которая владеет единственным в Крыму крематорием в Симферопольском районе.

