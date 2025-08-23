От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса

https://crimea.ria.ru/20250823/ot-pozhara-na-kamyshovom-shosse-v-sevastopole-postradali-15-gektara-lesa-1148931886.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. При пожаре в районе Камышового шоссе в Севастополе пострадали полтора гектара леса, губернатор Михаил Развожаев поручил провести восстановительные мероприятия.Пожар вспыхнул 21 августа около 13 часов. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. К вечеру того же дня пожар удалось полностью ликвидировать на площади 12 гектаров.Общая площадь леса, пострадавшего от огня, по словам губернатора, составляет полтора гектара."Конечно, за этим участком нужно ухаживать, поэтому поручил – где нужно, принять дополнительные меры, включая озеленение территории", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

