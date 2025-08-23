Рейтинг@Mail.ru
От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса
От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса
От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса - РИА Новости Крым, 23.08.2025
От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса
При пожаре в районе Камышового шоссе в Севастополе пострадали полтора гектара леса, губернатор Михаил Развожаев поручил провести восстановительные мероприятия. РИА Новости Крым, 23.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148898388_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1048f27b763fdc0c2ee0340166d4d7dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. При пожаре в районе Камышового шоссе в Севастополе пострадали полтора гектара леса, губернатор Михаил Развожаев поручил провести восстановительные мероприятия.Пожар вспыхнул 21 августа около 13 часов. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. К вечеру того же дня пожар удалось полностью ликвидировать на площади 12 гектаров.Общая площадь леса, пострадавшего от огня, по словам губернатора, составляет полтора гектара."Конечно, за этим участком нужно ухаживать, поэтому поручил – где нужно, принять дополнительные меры, включая озеленение территории", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса

Развожаев поручил восстановить пострадавший от пожара на Камышовом шоссе участок леса

12:20 23.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. При пожаре в районе Камышового шоссе в Севастополе пострадали полтора гектара леса, губернатор Михаил Развожаев поручил провести восстановительные мероприятия.
Пожар вспыхнул 21 августа около 13 часов. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. К вечеру того же дня пожар удалось полностью ликвидировать на площади 12 гектаров.

"На заседании правительства Севастополя поручил Севприроднадзору проанализировать экологическую ситуацию на Камышовом шоссе, где произошел крупный пожар, и подготовить комплекс восстановительных мероприятий", - написал Развожаев в своем Telegram-канале

Общая площадь леса, пострадавшего от огня, по словам губернатора, составляет полтора гектара.
"Конечно, за этим участком нужно ухаживать, поэтому поручил – где нужно, принять дополнительные меры, включая озеленение территории", - добавил он.
