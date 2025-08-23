https://crimea.ria.ru/20250823/osvobozhdenie-sel-v-dnr-i-smert-kirilla-vyshinskogo-glavnoe-za-den-1148938075.html

Освобождение сел в ДНР и смерть Кирилла Вышинского: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Среднее и Клебан-Бык в ДНР. Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", журналист Кирилл Вышинский умер в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Под Саратовом задержан фигурант дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Вейпы в России полностью запретят в ближайшие два месяца. Власти Украины планируют эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов. Блогер Арсен Маркарян задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение населенных пунктов в ДНРРоссийские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике.Военнослужащие группировки войск "Запад" взяли под контроль село Среднее, а подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Клебан-Бык.Также за прошедшие сутки ВСУ в зоне специальной военной операции потеряли 1325 военнослужащих убитыми и ранеными больше сотни единиц техники, в том числе западного производства.Смерть Кирилла ВышинскогоИсполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.Соболезнования в связи с кончиной журналиста высказали гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров и другие.Дмитрий Киселев назвал своего многолетнего товарища и соратника "примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта", а Николай Азаров отметил, что Вышинский был "огромным патриотом и Украины, и России", и "олицетворял дружбу" двух народов.Задержание фигуранта дела об убийстве генерала МоскаликаСотрудники ФСБ России задержали в Саратовской области соучастника организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.Фигурант также причастен к сбору и передаче противнику информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.Запрет вейпов в РоссииГосдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов.Володин напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.Эвакуация украинцев из прифронтовых районовПочти 240 тысяч граждан Украины, в том числе 17 тысяч детей, нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов, заявили в министерстве развития общин и территорий.В ведомстве также сообщили, что за лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики.Задержание блогера Арсена МаркарянаБлогер Арсен Маркарян, ранее объявленный российскими правоохранителями в розыск, задержан на территории Московского региона, сообщили в Следственном комитете РФ.По данным ведомства, в феврале этого года фигурант разместил в Интернете видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Маркаряну грозит до пяти лет лишения свободы.В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

