Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту "Пулково"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В петербургском аэропорту "Пулково" на вылет и прилет задерживаются 39 рейсов, прокуратура проводит надзорные мероприятия. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"23 августа в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет – 19. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении.
В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.
В Telegram-канале аэропорта призвали пассажиров внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале.
"Аэропорт "Пулково" обслуживает ряд рейсов по согласованию с соответствующими ведомствами", - добавили в пресс-службе авиаузла.
