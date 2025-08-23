Рейтинг@Mail.ru
Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту "Пулково" - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту "Пулково"
Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту "Пулково" - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту "Пулково"
В петербургском аэропорту "Пулково" на вылет и прилет задерживаются 39 рейсов, прокуратура проводит надзорные мероприятия. Об этом сообщает Северо-Западная... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T17:33
2025-08-23T17:33
аэропорт "пулково"
санкт-петербург
авиасообщение
авиация
транспорт
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_ad1a8769b93062147a54ae9bfb68bae8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В петербургском аэропорту "Пулково" на вылет и прилет задерживаются 39 рейсов, прокуратура проводит надзорные мероприятия. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.В Telegram-канале аэропорта призвали пассажиров внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале."Аэропорт "Пулково" обслуживает ряд рейсов по согласованию с соответствующими ведомствами", - добавили в пресс-службе авиаузла.
санкт-петербург
Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту "Пулково"

В аэропорту "Пулково" на вылет и прилет задерживаются 39 рейсов – прокуратура

17:33 23.08.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В петербургском аэропорту "Пулково" на вылет и прилет задерживаются 39 рейсов, прокуратура проводит надзорные мероприятия. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"23 августа в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет – 19. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении.
В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.
В Telegram-канале аэропорта призвали пассажиров внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале.
"Аэропорт "Пулково" обслуживает ряд рейсов по согласованию с соответствующими ведомствами", - добавили в пресс-службе авиаузла.
