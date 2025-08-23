Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту "Пулково"

https://crimea.ria.ru/20250823/okolo-40-reysov-zaderzhivayutsya-na-prilet-i-vylet-v-aeroportu-pulkovo-1148937064.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В петербургском аэропорту "Пулково" на вылет и прилет задерживаются 39 рейсов, прокуратура проводит надзорные мероприятия. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.В Telegram-канале аэропорта призвали пассажиров внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале."Аэропорт "Пулково" обслуживает ряд рейсов по согласованию с соответствующими ведомствами", - добавили в пресс-службе авиаузла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

