"Огненная дуга": как советские войска разгромили вермахт в Курской битве
Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Огненная дуга": как советские войска разгромили вермахт в Курской битве
"Огненная дуга": как советские войска разгромили вермахт в Курской битве - РИА Новости Крым, 23.08.2025
"Огненная дуга": как советские войска разгромили вермахт в Курской битве
23 августа в соответствии с законодательством в России отмечается День воинской славы в честь годовщины разгрома советскими немецко-фашистских сил в Курской... РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 23 августа в соответствии с законодательством в России отмечается День воинской славы в честь годовщины разгрома советскими немецко-фашистских сил в Курской битве. Битва продолжалась с начала июля по конец августа 1943 года и стала одним из переломных сражений Великой Отечественной войны. От оккупантов были освобождены Орел, Белгород и Харьков, а вермахт окончательно потерял стратегическую инициативу на Восточном фронте и лишился одного из своих основных союзников в Европе – Италии.Крах операции "Цитадель"После победы сил Красной армии под Москвой и разгрома гитлеровских войск под Сталинградом военная мощь вермахта уже не казалась несокрушимой. Тем не менее, силы и решимость продолжать войну у Берлина оставались. К началу весны 1943 года на Восточном фронте находились около 200 дивизий вермахта и около 20 дивизий союзников.Эти соединения Гитлер намеревался использовать, чтобы перехватить стратегическую инициативу в войне в результате летней наступательной операции под кодовым названием "Цитадель". Оптимизм вождю Третьего рейха внушали проведенные командующим группой армий "Юг" Эрихом фон Манштейном в феврале-марте успешные контрудары, в результате которых немцами снова были захвачены Харьков и Белгород.В результате контрнаступления вермахта в Восточной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров. Он получил название "Курский выступ" (или "Курская дуга"). На южной оконечности дуги находились захваченные фашистами Белгород и Харьков, на северной – Орел. Немецкое командование планировало сходящимися с севера и юга ударами на Курск окружить и разгромить находящиеся на выступе советские войска.Для проведения операции "Цитадель" немцы сосредоточили 50 дивизий (в том числе 16 танковых и моторизованных), около 900 тысяч солдат, 2758 танков, около 10 тысяч самоходных артиллерийских установок, 2050 самолетов, порядка 10 тысяч противотанковых орудий и минометов.С советской стороны на восьми оборонительных рубежах находились не менее 1,3 миллиона солдат, 3444 танка, 19 тысяч орудий и минометов, 2172 самолета. Советские войска превосходили противостоявшую им под Курском группировку противника в личном составе в 2,1, артиллерии – в 2,5, танках и САУ – в 1,8, самолетах – в 1,4 раза.Благодаря эффективной работе советской разведки в Ставке Верховного Главнокомандования и Генштабе были хорошо осведомлены о планах гитлеровцев на Курской дуге и деталях подготовки операции "Цитадель". В результате было принято решение организовать преднамеренную оборону в районе Курска, чтобы максимально обескровить противника, а затем перейти в контрнаступление и нанести врагу поражение. Центральный фронт под командованием генерала армии Константина Рокоссовского должен был отразить удар противника из района южнее Орла, Воронежский фронт генерала Николая Ватутина – из района Белгорода. Оба соединения опирались на Степной фронт генерал-полковника Ивана Конева.Советские части возвели мощную глубоко эшелонированную оборону, с сетью траншей и ходов сообщения, противотанковыми рвами и минными полями. Координировали действия фронтов представители Ставки ВГК Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский.Ход сраженийНаступление сил вермахта на Курск из районов Орла и Белгорода началось 5 июля 1943 года. Со стороны Орла наступала группировка под командованием генерал-фельдмаршала Гюнтера Ханса фон Клюге (группы армий "Центр"), со стороны Белгорода – группировка под командованием генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна (оперативная группа "Кемпф" группы армий "Юг").Сразу же после начала наступления гитлеровцев по ним наносились мощнейшие упреждающие удары. Уже к исходу 10 июля наступление вермахта было остановлено в полосе Центрального фронта. 9-я немецкая армия, наступавшая на фронте протяженностью 90 километров, сумела вклиниться в оборону Воронежского фронта лишь на 8-12 километров. На обоянском направлении 4-й армии удалось с тяжелыми боями пройти 35 километров, но к 12 июля ее соединения были остановлены.12 июля в ходе оборонительной фазы Курской битвы в районе деревни Прохоровка произошло крупнейшее в мировой военной истории танковое сражение. На узком участке фронта на южном фасе сошлись в бою от 1200 до 1500 советских и немецких танков и самоходных артиллерийских установок. В ожесточенных боях войска вермахта потеряли более 300 танков и штурмовых орудий и перешли к обороне.В тот же день войска Брянского, Центрального и левого крыла Западного фронтов перешли в контрнаступление в ходе операции "Кутузов". Цель операции – разгромить орловскую группировку противника. Бойцы Красной армии прорвали оборону противника на трех направлениях и продвинулись на глубину от 8 до 25 километров.15 июля войска Центрального фронта нанесли удары с юга и юга-востока в направлении города Кромы. На следующий день войска Брянского фронта вышли на рубеж реки Олешня, после чего германское командование начало отвод своих главных сил на исходные позиции. К 18 июля войска правого крыла Центрального фронта полностью ликвидировали немецкий клин на Курском направлении. В этот же день в битву вступили войска Степного фронта, которые начали преследование отступающих сил вермахта.26 июля немецкие войска были вынуждены оставить Орловский плацдарм и начать отступление в район Брянска. 29 июля Красная армия освободили Болхов.В ходе наступательной операции "Румянцев" 5 августа были освобождены Орел и Белгород. Вечером в Москве в честь этого события был дан артиллерийский салют – впервые за годы войны. Были произведены 12 залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд.К исходу 11 августа войска Воронежского фронта перерезали железную дорогу Харьков – Полтава. В это время силы Степного фронта подошли к внешнему оборонительному обводу Харькова.Попытки вермахта контрударами в районе Богодухова и Ахтырки предотвратить окружение харьковской группировки к успеху не привели.Немцы подготовили Харьков к круговой обороне, создав вокруг города укрепленный обвод с развитой сетью опорных пунктов, дотов и заграждений. Гитлер требовал от Манштейна любой ценой удержать город. Однако советские бойцы прорвали оборону противника, состоявшую из двух полос общей глубиной до 18 километров. Ночью 23 августа начался штурм Харькова. К 11 часом утра последние очаги сопротивления в городе были подавлены. Первая столица Советской Украины была освобождена от оккупантов.Итоги и значение победы в Курской битвеКурская битва завершилась разгромом гитлеровцев. Вермахт потерял в ней свыше 500 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов, три тысячи орудий. Советские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести около 255 тысяч бойцов и командиров.Свыше 100 тысяч участников битвы были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.В результате битвы немецкие войска окончательно утратили стратегическую инициативу на Восточном фронте, перейдя к стратегической обороне. Инициатива окончательно перешла к Красной армии, перешедшей в общее наступление. Не в последнюю очередь из-за поражения Курской битве Германия потеряла своего главного союзника в Европе – Италию. Кроме того, после поражения вермахта под Курском Турция окончательно отказалась от планов вступить в войну на стороне Германии, а правительства союзных Берлину Румынии, Венгрии, Болгарии приступили к налаживанию дипломатических контактов со странами Антигитлеровской коалиции с целью выхода из войны. Победа на Курской дуге приблизила открытие Второго фронта. Также заметно усилилось движение Сопротивления в оккупированных Третьим рейхом европейских странах.
курская битва, история, великая отечественная война
"Огненная дуга": как советские войска разгромили вермахт в Курской битве

Как победа Красной армии на Курской дуге повлияла на исход Великой Отечественной войны

07:07 23.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 23 августа в соответствии с законодательством в России отмечается День воинской славы в честь годовщины разгрома советскими немецко-фашистских сил в Курской битве. Битва продолжалась с начала июля по конец августа 1943 года и стала одним из переломных сражений Великой Отечественной войны. От оккупантов были освобождены Орел, Белгород и Харьков, а вермахт окончательно потерял стратегическую инициативу на Восточном фронте и лишился одного из своих основных союзников в Европе – Италии.
Курская битваКурская битва

Крах операции "Цитадель"

После победы сил Красной армии под Москвой и разгрома гитлеровских войск под Сталинградом военная мощь вермахта уже не казалась несокрушимой. Тем не менее, силы и решимость продолжать войну у Берлина оставались. К началу весны 1943 года на Восточном фронте находились около 200 дивизий вермахта и около 20 дивизий союзников.
Эти соединения Гитлер намеревался использовать, чтобы перехватить стратегическую инициативу в войне в результате летней наступательной операции под кодовым названием "Цитадель". Оптимизм вождю Третьего рейха внушали проведенные командующим группой армий "Юг" Эрихом фон Манштейном в феврале-марте успешные контрудары, в результате которых немцами снова были захвачены Харьков и Белгород.
В результате контрнаступления вермахта в Восточной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров. Он получил название "Курский выступ" (или "Курская дуга"). На южной оконечности дуги находились захваченные фашистами Белгород и Харьков, на северной – Орел. Немецкое командование планировало сходящимися с севера и юга ударами на Курск окружить и разгромить находящиеся на выступе советские войска.
Для проведения операции "Цитадель" немцы сосредоточили 50 дивизий (в том числе 16 танковых и моторизованных), около 900 тысяч солдат, 2758 танков, около 10 тысяч самоходных артиллерийских установок, 2050 самолетов, порядка 10 тысяч противотанковых орудий и минометов.
С советской стороны на восьми оборонительных рубежах находились не менее 1,3 миллиона солдат, 3444 танка, 19 тысяч орудий и минометов, 2172 самолета. Советские войска превосходили противостоявшую им под Курском группировку противника в личном составе в 2,1, артиллерии – в 2,5, танках и САУ – в 1,8, самолетах – в 1,4 раза.
Благодаря эффективной работе советской разведки в Ставке Верховного Главнокомандования и Генштабе были хорошо осведомлены о планах гитлеровцев на Курской дуге и деталях подготовки операции "Цитадель". В результате было принято решение организовать преднамеренную оборону в районе Курска, чтобы максимально обескровить противника, а затем перейти в контрнаступление и нанести врагу поражение. Центральный фронт под командованием генерала армии Константина Рокоссовского должен был отразить удар противника из района южнее Орла, Воронежский фронт генерала Николая Ватутина – из района Белгорода. Оба соединения опирались на Степной фронт генерал-полковника Ивана Конева.
Советские части возвели мощную глубоко эшелонированную оборону, с сетью траншей и ходов сообщения, противотанковыми рвами и минными полями. Координировали действия фронтов представители Ставки ВГК Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский.
Ход сражений

Наступление сил вермахта на Курск из районов Орла и Белгорода началось 5 июля 1943 года. Со стороны Орла наступала группировка под командованием генерал-фельдмаршала Гюнтера Ханса фон Клюге (группы армий "Центр"), со стороны Белгорода – группировка под командованием генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна (оперативная группа "Кемпф" группы армий "Юг").
Сразу же после начала наступления гитлеровцев по ним наносились мощнейшие упреждающие удары. Уже к исходу 10 июля наступление вермахта было остановлено в полосе Центрального фронта. 9-я немецкая армия, наступавшая на фронте протяженностью 90 километров, сумела вклиниться в оборону Воронежского фронта лишь на 8-12 километров. На обоянском направлении 4-й армии удалось с тяжелыми боями пройти 35 километров, но к 12 июля ее соединения были остановлены.
12 июля в ходе оборонительной фазы Курской битвы в районе деревни Прохоровка произошло крупнейшее в мировой военной истории танковое сражение. На узком участке фронта на южном фасе сошлись в бою от 1200 до 1500 советских и немецких танков и самоходных артиллерийских установок. В ожесточенных боях войска вермахта потеряли более 300 танков и штурмовых орудий и перешли к обороне.
В тот же день войска Брянского, Центрального и левого крыла Западного фронтов перешли в контрнаступление в ходе операции "Кутузов". Цель операции – разгромить орловскую группировку противника. Бойцы Красной армии прорвали оборону противника на трех направлениях и продвинулись на глубину от 8 до 25 километров.
15 июля войска Центрального фронта нанесли удары с юга и юга-востока в направлении города Кромы. На следующий день войска Брянского фронта вышли на рубеж реки Олешня, после чего германское командование начало отвод своих главных сил на исходные позиции. К 18 июля войска правого крыла Центрального фронта полностью ликвидировали немецкий клин на Курском направлении. В этот же день в битву вступили войска Степного фронта, которые начали преследование отступающих сил вермахта.
26 июля немецкие войска были вынуждены оставить Орловский плацдарм и начать отступление в район Брянска. 29 июля Красная армия освободили Болхов.
В ходе наступательной операции "Румянцев" 5 августа были освобождены Орел и Белгород. Вечером в Москве в честь этого события был дан артиллерийский салют – впервые за годы войны. Были произведены 12 залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд.
К исходу 11 августа войска Воронежского фронта перерезали железную дорогу Харьков – Полтава. В это время силы Степного фронта подошли к внешнему оборонительному обводу Харькова.
Попытки вермахта контрударами в районе Богодухова и Ахтырки предотвратить окружение харьковской группировки к успеху не привели.
Немцы подготовили Харьков к круговой обороне, создав вокруг города укрепленный обвод с развитой сетью опорных пунктов, дотов и заграждений. Гитлер требовал от Манштейна любой ценой удержать город. Однако советские бойцы прорвали оборону противника, состоявшую из двух полос общей глубиной до 18 километров. Ночью 23 августа начался штурм Харькова. К 11 часом утра последние очаги сопротивления в городе были подавлены. Первая столица Советской Украины была освобождена от оккупантов.
Итоги и значение победы в Курской битве

Курская битва завершилась разгромом гитлеровцев. Вермахт потерял в ней свыше 500 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов, три тысячи орудий. Советские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести около 255 тысяч бойцов и командиров.
Свыше 100 тысяч участников битвы были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.
В результате битвы немецкие войска окончательно утратили стратегическую инициативу на Восточном фронте, перейдя к стратегической обороне. Инициатива окончательно перешла к Красной армии, перешедшей в общее наступление. Не в последнюю очередь из-за поражения Курской битве Германия потеряла своего главного союзника в Европе – Италию. Там произошел государственный переворот и свержение фашистского режима Бенито Муссолини.
Кроме того, после поражения вермахта под Курском Турция окончательно отказалась от планов вступить в войну на стороне Германии, а правительства союзных Берлину Румынии, Венгрии, Болгарии приступили к налаживанию дипломатических контактов со странами Антигитлеровской коалиции с целью выхода из войны. Победа на Курской дуге приблизила открытие Второго фронта. Также заметно усилилось движение Сопротивления в оккупированных Третьим рейхом европейских странах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эксклюзивы РИА Новости Крым, Курская битва, История, Великая Отечественная война
 
