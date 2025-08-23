https://crimea.ria.ru/20250823/odinokiy-romantik-k-145-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-grina-1148777874.html

Одинокий романтик: к 145-летию со дня рождения Александра Грина

Одинокий романтик: к 145-летию со дня рождения Александра Грина - РИА Новости Крым, 23.08.2025

Одинокий романтик: к 145-летию со дня рождения Александра Грина

23 августа 2025 года исполняется 145 лет со дня рождения русского писателя, представителя направления романтического реализма Александра Грина. РИА Новости Крым, 23.08.2025

2025-08-23T07:45

2025-08-23T07:45

2025-08-23T07:40

александр грин

история

культура

искусство

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110078/95/1100789577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24a1a3a978f2be5fc51119a58072dac5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. 23 августа 2025 года исполняется 145 лет со дня рождения русского писателя, представителя направления романтического реализма Александра Грина.Александр Степанович Грин (настоящая фамилия – Гриневский) родился 23 августа (11 августа по старому стилю) 1880 года в городе Слободской Вятской губернии (ныне Кировская область).Его отец, Степан (Стефан) Гриневский (1843-1914) – польский дворянин, сосланный из Варшавы в глухие места российского севера за участие в восстании 1863 года.Мать – Анна Гриневская (урожденная Лепкова, 1857-1895), дочь отставного коллежского секретаря. В 1881 году семья Гриневских переехала в город Вятку (ныне Киров).Александр Грин с детства грезил морями и дальними странами.В 1896 году, окончив четырехклассное Вятское городское училище, он уехал в Одессу. Вел бродячую жизнь, работал матросом, рыбаком, землекопом, артистом бродячего цирка, железнодорожным рабочим, мыл золото на Урале. В 1902 году из-за крайней нужды добровольно поступил на солдатскую службу. Из-за тяжести солдатской жизни дважды бежал из батальона. Во время службы в армии сблизился с социалистами-революционерами и занялся революционной деятельностью.В 1903 году был арестован, сидел в севастопольской тюрьме, был выслан на десять лет в Сибирь (попал под октябрьскую амнистию 1905 года). В 1906 году был арестован в Петербурге, где жил нелегально, и выслан в Тобольскую губернию; откуда сбежал и возвратился в Петербург. Жил по чужому паспорту. Годы жизни под чужим именем стали временем разрыва с революционным прошлым и становлением Грина как писателя.После первого опубликованного рассказа "В Италию" (1906) следующие – "Заслуга рядового Пантелеева" (1906) и "Слон и Моська" (1906) – были изъяты из печати цензурой. Псевдоним "А.С. Грин" впервые появился под рассказом "Случай" (1907). Впоследствии Гриневский так подписывал почти все свои произведения.Первые сборники рассказов Грина "Шапка-невидимка" (1908) и "Рассказы" (1910) привлекли внимание критики. Летом 1910 года Грин был арестован в третий раз и осенью 1911 года сослан в Архангельскую губернию на два года. В мае 1912 года вернулся в Петербург.В 1912-1917 годах Грин активно работал, опубликовав более чем в 60 изданиях около 350 рассказов. В 1914 году он стал сотрудником журнала "Новый сатирикон".Из-за ставшего известным полиции "непозволительного отзыва о царствующем монархе" Грин с конца 1916 года был вынужден скрываться в Финляндии, но, узнав о Февральской революции, вернулся в Петроград.В послереволюционные годы писатель активно сотрудничал с советскими изданиями, особенно с литературно-художественным журналом "Пламя", который редактировал нарком просвещения Анатолий Луначарский. В нем часто появлялись рассказы и стихи Грина.В 1919 году Грин был призван в Красную Армию, но вскоре тяжело заболел тифом, вернулся в Петроград. Больной, без средств к существованию, без жилья, он был на краю гибели и обратился за помощью к писателю Максиму Горькому, по ходатайству которого Грину выделили академический паек, комнату в "Доме искусств". Здесь писатель работал над романами "Таинственный круг" и "Сокровище африканских гор", а также повестью "Алые паруса", замысел которой зародился еще в 1916 году. Эта повесть, опубликованная в 1923 году, стала кульминацией гриновского романтизма. В начале 1920-х годов писатель приступил к своему первому роману, который назвал "Блистающий мир". Роман был напечатан в 1924 году.Продолжал Грин писать и рассказы – "Словоохотливый домовой", "Крысолов", "Фанданго".В 1924 году писатель уехал в Крым в Феодосию, где много и плодотворно работал. Им было создано четыре романа ("Золотая цепь", "Бегущая по волнам", "Джесси и Моргиана", "Дорога никуда"), две повести, около сорока рассказов и новелл, среди которых "Акварель", "Зеленая лампа", "Комендант порта".В ноябре 1930 года Грин переехал в небольшой городок Старый Крым, где начал писать автобиографические очерки, которые позднее составили главы "Автобиографической повести", последней книги писателя. Роман "Недотрога", начатый им в это время, так и не был закончен. 8 июля 1932 года писатель скончался. Похоронили его на старокрымском кладбище. В 1890 году на могиле Александра Грина было установлено надгробие с фигурой "Бегущей по волнам".Грин был дважды женат. Его первой женой была Вера Абрамова, дочь богатого чиновника, с которой он обвенчался в 1910 году, в 1913 году они расстались.Второй раз писатель женился в 1921 году на 26-летней вдове, медсестре Нине Мироновой (по первому мужу Коротковой). В конце жизни Александра Грина почти перестали печатать. Умирал он в полной нищете и забвении со стороны литературных организаций. Когда Грин умер, никто из писателей, отдыхавших по соседству в Коктебеле, проститься с ним не пришел. Узнав о его смерти, несколько ведущих советских писателей призвали издать сборник его произведений. Сборник "Фантастические новеллы" вышел в 1934 году.С 1945 года его книги не печатались, в 1950 году писатель посмертно обвинялся в "буржуазном космополитизме". Усилиями Константина Паустовского, Юрия Олеши и других писателей Александр Грин в 1956 году был возвращен в литературу. Пик его читательской популярности пришелся на период хрущевской "оттепели". На волне нового романтического подъема в стране Грин превратился в одного из самых издаваемых и почитаемых отечественных авторов, кумира молодого читателя.Сегодня произведения Александра Грина переведены на многие языки, его имя носят улицы во многих городах, горные вершины и звезда. По повести "Алые паруса" созданы одноименный балет и фильм, по роману "Бегущая по волнам" – одноименный фильм. В 1970 году в Феодосии создан литературно-мемориальный музей писателя.В 1971 году был открыт государственный мемориальный дом-музей А. С. Грина в Старом Крыму, создательницей которого являлась вдова писателя Нина Грин. С 2001 года музей входит в состав Коктебельского эколого-историко-культурного заповедника "Киммерия М. А. Волошина". В 1980 в Кирове был открыт музей, посвященный писателю.В 2000 году к 120-летию со дня рождения Грина Союз писателей России, администрация Кирова и администрация города Слободского учредили ежегодную Российскую литературную премию имени Александра Грина за произведения для детей и юношества, способствующие формированию моральных устоев подрастающих поколений и служащих воспитанию детей, подростков и молодежи в русле национального достоинства и нравственности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20250709/dom-korabl-i-komnaty-kayuty-muzey-grina-v-feodosii-otmechaet-55-letie-1147824013.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр грин, история, культура, искусство , память