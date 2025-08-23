https://crimea.ria.ru/20250823/novosti-svo-armiya-rossii-za-sutki-unichtozhila-bolee-1300-boevikov-kieva-1148932493.html
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила более 1300 боевиков Киева
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила более 1300 боевиков Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ на различных направлениях. За сутки потери противника составили порядка 1325 военнослужащих украинских военных и больше сотни единиц техники, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение врагу в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов ДНР. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Клебан-Бык ДНР и разгромили украинские формирования в районах 10 населенных пунктов ДНР. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских войск составили более 430 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и две радиолокационные станции.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах восьми населенных пунктов Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял свыше 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери противника составили до 60 военнослужащих, 11 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, а также семь складов боеприпасов, материальных средств и военно-технического имущества.Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
