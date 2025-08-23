Рейтинг@Mail.ru
Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек
Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек
Мопед наехал на взрывное устройство в селе Кирилловка Брянской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T18:50
2025-08-23T18:50
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
брянская область
александр богомаз
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Мопед наехал на взрывное устройство в селе Кирилловка Брянской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.Богомаз добавил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
брянская область
происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, брянская область, александр богомаз, новости
Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек

Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе, 1 человек погиб и еще один пострадал

18:50 23.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Мопед наехал на взрывное устройство в селе Кирилловка Брянской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В селе Кирилловка Климовского района мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство. В результате трагедии, к сожалению, мужчина погиб на месте. Второй пассажир мотоцикла – подросток 2008 года рождения получил серьезные минно-взрывные ранения ног", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБрянская областьАлександр БогомазНовости
 
