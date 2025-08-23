https://crimea.ria.ru/20250823/moped-naekhal-na-vzryvnoe-ustroystvo-v-bryanskom-sele---pogib-chelovek-1148938934.html
Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек
Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек
Мопед наехал на взрывное устройство в селе Кирилловка Брянской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T18:50
2025-08-23T18:50
2025-08-23T18:50
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
брянская область
александр богомаз
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Мопед наехал на взрывное устройство в селе Кирилловка Брянской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.Богомаз добавил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, брянская область, александр богомаз, новости
Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек
Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе, 1 человек погиб и еще один пострадал