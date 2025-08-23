Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом
Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом Кирилла Вышинского, назвав его выдающимся журналистам и общественным деятелем. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T18:39
2025-08-23T18:39
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
утраты
кирилл вышинский
международная медиагруппа "россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом Кирилла Вышинского, назвав его выдающимся журналистам и общественным деятелем.Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни."Весь творческий путь Кирилла Валериевича служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости, невзирая ни на какие обстоятельства",- подчеркнул министр. Лавров указал, что на долю Вышинского выпали суровые испытания. Одному из первых ему пришлось за свои взгляды ощутить на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима. Однако даже пребывание в украинских застенках не смогло сломить его волю и предать свои идеалы", - подчеркнул Лавров.По его словам, сложно переоценить вклад Кирилла Вышинского в формирование понимания в российском обществе эволюции происходивших на Украине разрушительных процессов, а также его заслуги в деле защиты права журналистов на честное и добросовестное выполнение своего профессионального долга.Соболезнования в связи с кончиной журналиста высказали гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров и другие.Дмитрий Киселев назвал своего многолетнего товарища и соратника "примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта", а Николай Азаров отметил, что Вышинский был "огромным патриотом и Украины, и России", и "олицетворял дружбу" двух народов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), утраты, кирилл вышинский, международная медиагруппа "россия сегодня"
Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом

Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом и общественным деятелем

18:39 23.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом Кирилла Вышинского, назвав его выдающимся журналистам и общественным деятелем.
Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине Кирилла Валериевича. Ушел из жизни мужественный и самоотверженный человек, выдающийся журналист и общественный деятель, бесконечно преданный своей профессии и верный своим убеждениям", - говорится в тексте соболезнования министра, поступившем в распоряжении РИА Новости.
"Весь творческий путь Кирилла Валериевича служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости, невзирая ни на какие обстоятельства",- подчеркнул министр. Лавров указал, что на долю Вышинского выпали суровые испытания. Одному из первых ему пришлось за свои взгляды ощутить на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима. Однако даже пребывание в украинских застенках не смогло сломить его волю и предать свои идеалы", - подчеркнул Лавров.
По его словам, сложно переоценить вклад Кирилла Вышинского в формирование понимания в российском обществе эволюции происходивших на Украине разрушительных процессов, а также его заслуги в деле защиты права журналистов на честное и добросовестное выполнение своего профессионального долга.
"Кирилла Вышинского будут всегда помнить как талантливого журналиста, высокопрофессионального руководителя, доброго и отзывчивого человека. Прошу принять слова искреннего сочувствия и поддержки", - заключил глава МИД РФ.
Соболезнования в связи с кончиной журналиста высказали гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров и другие.
Дмитрий Киселев назвал своего многолетнего товарища и соратника "примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта", а Николай Азаров отметил, что Вышинский был "огромным патриотом и Украины, и России", и "олицетворял дружбу" двух народов.
