Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом

Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом Кирилла Вышинского, назвав его выдающимся журналистам и общественным деятелем. РИА Новости Крым, 23.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом Кирилла Вышинского, назвав его выдающимся журналистам и общественным деятелем.Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни."Весь творческий путь Кирилла Валериевича служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости, невзирая ни на какие обстоятельства",- подчеркнул министр. Лавров указал, что на долю Вышинского выпали суровые испытания. Одному из первых ему пришлось за свои взгляды ощутить на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима. Однако даже пребывание в украинских застенках не смогло сломить его волю и предать свои идеалы", - подчеркнул Лавров.По его словам, сложно переоценить вклад Кирилла Вышинского в формирование понимания в российском обществе эволюции происходивших на Украине разрушительных процессов, а также его заслуги в деле защиты права журналистов на честное и добросовестное выполнение своего профессионального долга.Соболезнования в связи с кончиной журналиста высказали гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров и другие.Дмитрий Киселев назвал своего многолетнего товарища и соратника "примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта", а Николай Азаров отметил, что Вышинский был "огромным патриотом и Украины, и России", и "олицетворял дружбу" двух народов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

