Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы
На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда 330 автомобилей, в очереди придется провести около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T17:02
2025-08-23T17:02
2025-08-23T17:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда 330 автомобилей, в очереди придется провести около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд свободен.Автолюбителям напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
