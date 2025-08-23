https://crimea.ria.ru/20250823/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-vecher-subboty-1148936527.html

Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы

На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда 330 автомобилей, в очереди придется провести около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 23.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда 330 автомобилей, в очереди придется провести около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд свободен.Автолюбителям напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>

