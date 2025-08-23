Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250823/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-vecher-subboty-1148936527.html
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы
На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда 330 автомобилей, в очереди придется провести около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T17:02
2025-08-23T17:02
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керчь
тамань
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда 330 автомобилей, в очереди придется провести около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд свободен.Автолюбителям напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, тамань, крым
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы

Крымский мост сейчас - в очереди 330 машин

17:02 23.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи ждут проезда 330 автомобилей, в очереди придется провести около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 330 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани проезд свободен.
Автолюбителям напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют.
Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
