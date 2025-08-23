https://crimea.ria.ru/20250823/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-utro-subboty-1148928503.html

Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы

Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 23.08.2025

Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы

23.08.2025

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

транспорт

керчь

керченский пролив

тамань

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Около трех часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

