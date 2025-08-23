https://crimea.ria.ru/20250823/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-utro-subboty-1148928503.html
Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы
Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы
Около трех часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Около трех часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связиЭкономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в КрымКак туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы
