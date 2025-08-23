Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы
Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы
Около трех часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T07:32
2025-08-23T08:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Около трех часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы

Крымский мост сейчас - в очереди со стороны Керчи стоят более 700 машин

07:32 23.08.2025 (обновлено: 08:40 23.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Около трех часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 7 утра со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 725 транспортных средства. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
