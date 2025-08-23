Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 20 часов - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 20 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 20 часов - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 20 часов
На Крымском мосту проезд свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту проезд свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Автолюбителям напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту проезд свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении.

Автолюбителям напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют.
Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
