Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме

Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме

2025-08-23T13:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Республика Крым стала победителем федеральной премии "Мой бизнес" в номинации "Лучшая практика. Точка роста. Туризм и HoReCa" с проектом "Фабрика туризма". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, в Крыму акселератор предпринимательских проектов "Фабрика туризма" реализуется с 2022 года региональным центром "Мой бизнес" при поддержке минэкономразвития РК. Инициатива направлена на развитие предпринимательства, продвижение локальных брендов и создание условий для успешной реализации бизнес-идей в туристической сфере.Аксенов также указал, что благодаря поддержке Минэкономразвития России в Крыму реализуется ряд важных инициатив.Также продолжается комплексное обустройство туристского кода города Саки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Готовность объекта на данный момент составляет 44%. Проект должен быть реализован до конца 2025 года.Премия "Мой бизнес" – ежегодный конкурс, который проводит Минэкономразвития РФ для поиска и масштабирования лучших региональных практик и решений в сфере поддержки бизнеса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

