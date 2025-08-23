https://crimea.ria.ru/20250823/krym-udostoen-federalnoy-premii-moy-biznes-za-proekty-v-turizme-1148933074.html
Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Республика Крым стала победителем федеральной премии "Мой бизнес" в номинации "Лучшая практика. Точка роста. Туризм и HoReCa" с проектом "Фабрика туризма". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крыму акселератор предпринимательских проектов "Фабрика туризма" реализуется с 2022 года региональным центром "Мой бизнес" при поддержке минэкономразвития РК. Инициатива направлена на развитие предпринимательства, продвижение локальных брендов и создание условий для успешной реализации бизнес-идей в туристической сфере.
"За время своей работы проект привлек более 500 участников. По итогам была разработана авторская методика обучения, а также программы и методики проведения экскурсий", - отметил глава республики.
Аксенов также указал, что благодаря поддержке Минэкономразвития России в Крыму реализуется ряд важных инициатив.
"Одна из них – создание модульных некапитальных средств размещения. На эти цели выделено 675 млн рублей. В этом году запланировано финансирование в объеме 262 млн рублей. Создано 11 круглогодичных модульных отелей на 249 номеров", - уточнил он.
Также продолжается комплексное обустройство туристского кода города Саки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Готовность объекта на данный момент составляет 44%. Проект должен быть реализован до конца 2025 года.
Премия "Мой бизнес" – ежегодный конкурс, который проводит Минэкономразвития РФ для поиска и масштабирования лучших региональных практик и решений в сфере поддержки бизнеса.
