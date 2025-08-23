Рейтинг@Mail.ru
Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250823/krym-udostoen-federalnoy-premii-moy-biznes-za-proekty-v-turizme-1148933074.html
Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме
Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме
Республика Крым стала победителем федеральной премии "Мой бизнес" в номинации "Лучшая практика. Точка роста. Туризм и HoReCa" с проектом "Фабрика туризма". Об... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T13:31
2025-08-23T13:31
крым
сергей аксенов
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых
отдых в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/17/1148932960_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_fa1a56c715c29658f1e398256d681499.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Республика Крым стала победителем федеральной премии "Мой бизнес" в номинации "Лучшая практика. Точка роста. Туризм и HoReCa" с проектом "Фабрика туризма". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, в Крыму акселератор предпринимательских проектов "Фабрика туризма" реализуется с 2022 года региональным центром "Мой бизнес" при поддержке минэкономразвития РК. Инициатива направлена на развитие предпринимательства, продвижение локальных брендов и создание условий для успешной реализации бизнес-идей в туристической сфере.Аксенов также указал, что благодаря поддержке Минэкономразвития России в Крыму реализуется ряд важных инициатив.Также продолжается комплексное обустройство туристского кода города Саки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Готовность объекта на данный момент составляет 44%. Проект должен быть реализован до конца 2025 года.Премия "Мой бизнес" – ежегодный конкурс, который проводит Минэкономразвития РФ для поиска и масштабирования лучших региональных практик и решений в сфере поддержки бизнеса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/17/1148932960_31:0:1251:915_1920x0_80_0_0_2b740ec616dff190eec7b8548f39348f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, новости крыма
Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме

Крым стал победителем федеральной премии "Мой бизнес" с проектом "Фабрика туризма"

13:31 23.08.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме
Крым удостоен федеральной премии Мой бизнес за проекты в туризме
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Республика Крым стала победителем федеральной премии "Мой бизнес" в номинации "Лучшая практика. Точка роста. Туризм и HoReCa" с проектом "Фабрика туризма". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крыму акселератор предпринимательских проектов "Фабрика туризма" реализуется с 2022 года региональным центром "Мой бизнес" при поддержке минэкономразвития РК. Инициатива направлена на развитие предпринимательства, продвижение локальных брендов и создание условий для успешной реализации бизнес-идей в туристической сфере.
"За время своей работы проект привлек более 500 участников. По итогам была разработана авторская методика обучения, а также программы и методики проведения экскурсий", - отметил глава республики.
Аксенов также указал, что благодаря поддержке Минэкономразвития России в Крыму реализуется ряд важных инициатив.
"Одна из них – создание модульных некапитальных средств размещения. На эти цели выделено 675 млн рублей. В этом году запланировано финансирование в объеме 262 млн рублей. Создано 11 круглогодичных модульных отелей на 249 номеров", - уточнил он.
Также продолжается комплексное обустройство туристского кода города Саки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Готовность объекта на данный момент составляет 44%. Проект должен быть реализован до конца 2025 года.
Премия "Мой бизнес" – ежегодный конкурс, который проводит Минэкономразвития РФ для поиска и масштабирования лучших региональных практик и решений в сфере поддержки бизнеса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСергей АксеновТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОтдыхОтдых в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
14:30Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа
14:20В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
14:06Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
13:41Новости СВО: армия России за сутки уничтожила более 1300 боевиков Киева
13:31Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме
13:23В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
13:07Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
12:51Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:20Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
12:20От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса
12:11Переговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорий
12:02Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина
11:47Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты
11:41Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ
11:12В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК
10:33Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
10:23Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:52ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
09:49Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
Лента новостейМолния