Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян... РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной исполнительного директора "Россия сегодня", журналиста Кирилла Вышинского.Дмитрий Киселев назвал своего многолетнего товарища и соратника "примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта".Маргарита Симоньян назвала Вышинского "мужественным и мощным человеком".Свои соболезнования в связи со смертью Вышинского высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" журналист Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.Вышинский работал журналистом с 1996 года. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".Журналисты и все сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Вышинского и всегда будут хранить память о нем.
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной исполнительного директора "Россия сегодня", журналиста Кирилла Вышинского.
Дмитрий Киселев назвал своего многолетнего товарища и соратника "примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта".
"Кирилл, как талантливый журналист и патриот нашей общей культуры, на себе испытал всю изощренную жестокость пещерного украинского нацизма. Лишь за сотрудничество с нашей редакцией его бросили в тюрьму, где он провел долгие 15 месяцев в сравнимых с пытками условиях", - приводит его слова РИА Новости.
Маргарита Симоньян назвала Вышинского "мужественным и мощным человеком".
"Умер наш журналист Кирилл Вышинский. Мужественный человек, отсидевший за свои ценности - за наши ценности - в хохляцкой тюрьме, не сломавшийся, мощный. Болел стоически. Царство Небесное, дорогой...", – написала она в своем Telegram-канале.
Свои соболезнования в связи со смертью Вышинского высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Кирилл - настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом. Искренние соболезнования родным, близким и всему миру журналистики, он много для него сделал", - сказала дипломат агентству РИА Новости.
Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" журналист Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.
Вышинский работал журналистом с 1996 года. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Журналисты и все сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Вышинского и всегда будут хранить память о нем.
