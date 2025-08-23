https://crimea.ria.ru/20250823/kiselev-i-simonyan-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-vyshinskogo-1148930726.html
Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян... РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной исполнительного директора "Россия сегодня", журналиста Кирилла Вышинского.Дмитрий Киселев назвал своего многолетнего товарища и соратника "примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта".Маргарита Симоньян назвала Вышинского "мужественным и мощным человеком".Свои соболезнования в связи со смертью Вышинского высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" журналист Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.Вышинский работал журналистом с 1996 года. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".Журналисты и все сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Вышинского и всегда будут хранить память о нем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.